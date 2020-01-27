Как улучшить головной свет LADA Vesta

Пункт под номером два — запотевание. Увы, блок-фара отечественного универсала подвержена тем же хворям, что и множество авто. На редакционной LADA Vesta они начали потеть мало того, что в тандеме, так еще и на пробеге в 11 000 км. Обидно и грустно, особенно с учетом стоимости нового комплекта: за пару придется выложить не менее 25 000 рублей.

Однако нивелировать возникшую неприятность можно куда дешевле: пара пакетиков с гелиевыми шариками, которые лежат в каждой обувной коробке, можно аккуратно приклеить внутри блок-фары. И через несколько часов клубы пара, осевшие на стекле и мешающие освещению, пропадут. Кстати, если этого вовремя не сделать, то придется менять отражатель: найти его отдельно нам так и не удалось, поэтому цена запущенной болячки — те же 25 000 рублей.

Выполнив первые две операции, следует провести коррекцию работы фар и выехать на тестовый круг. Стало лучше, но аппетит приходит во время еды^ и уже сейчас хочется большего. Для этого предстоит подготовиться к серьезным инвестициям: нет законного метода, позволяющего переделать/переоборудовать/доработать заводскую фару под ксенон или светодиоды. Какие бы линзы и прочие товары с китайского рынка вы не упаковали в обертку от родного АВТОВАЗа, сотрудники ГИБДД имеют полное право остановить и лишить «прав». Единственный вариант — приобрести комплект переднего света, изначально созданный для светодиодов.