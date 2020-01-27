Как улучшить головной свет LADA Vesta

Первое, с чего стоит начать — это раз и навсегда отказаться от запрещенных методов. Лишиться водительского удостоверения на шесть-двенадцать месяцев из-за чужеродной лампочки — верх безумия. Да-да, инсталляция новомодных диодов, о которых сегодня в том числе пойдет речь, классифицируется служителями дорожного правопорядка точно также, как и установка ксенона. Поэтому подобные «экзерсисы» мы отринем сразу.
Улучшение головного света LADA Vesta начнем с малого: обратим внимание на состояние оригинальной фары. Пластик может затереться и помутнеть уже за первые 50 000—60 000 км. Естественно, качество освещения дорожного полотна от этой болезни заметно ухудшиться. Надо полировать — портал «АвтоВзгляд», кстати сказать, много раз рассказывал, как вернуть головной оптике прежний шик своими рукам и небольшими капиталовложениями.
Пункт под номером два — запотевание. Увы, блок-фара отечественного универсала подвержена тем же хворям, что и множество авто. На редакционной LADA Vesta они начали потеть мало того, что в тандеме, так еще и на пробеге в 11 000 км. Обидно и грустно, особенно с учетом стоимости нового комплекта: за пару придется выложить не менее 25 000 рублей.
Однако нивелировать возникшую неприятность можно куда дешевле: пара пакетиков с гелиевыми шариками, которые лежат в каждой обувной коробке, можно аккуратно приклеить внутри блок-фары. И через несколько часов клубы пара, осевшие на стекле и мешающие освещению, пропадут. Кстати, если этого вовремя не сделать, то придется менять отражатель: найти его отдельно нам так и не удалось, поэтому цена запущенной болячки — те же 25 000 рублей.
Выполнив первые две операции, следует провести коррекцию работы фар и выехать на тестовый круг. Стало лучше, но аппетит приходит во время еды^ и уже сейчас хочется большего. Для этого предстоит подготовиться к серьезным инвестициям: нет законного метода, позволяющего переделать/переоборудовать/доработать заводскую фару под ксенон или светодиоды. Какие бы линзы и прочие товары с китайского рынка вы не упаковали в обертку от родного АВТОВАЗа, сотрудники ГИБДД имеют полное право остановить и лишить «прав». Единственный вариант — приобрести комплект переднего света, изначально созданный для светодиодов.
Светодиодная оптика изначально сконструирована иначе: пучок света достигается отражателем отличной от «галогена» или «ксенона» конструкции. Более того, диоды практически не нагреваются, следовательно, конденсат образуется в куда меньшем объеме и многие производители делают фары герметичными.
Такая оптика для LADA Vesta уже в продаже. Более того, можно выбрать продукт не только китайского, но и отечественного производителя, на который есть вполне разумная гарантия. Вопрос цены стоит не столь агрессивно: комплект, что импортный, что российский, стоит немногим дороже заводского оригинала. А вот качество освещения дороги — не стоит даже сравнивать.
Добротный свет грамотно настроенных фар — залог вашей безопасности на дороге. Это важно в любое время года, но зимой, когда день намного короче ночи, этот фактор становится особенно важным. Незамеченная яма, впередиидущий автомобиль без света, выбежавший с обочины пешеход или животное — всего этого можно избежать, если фары светят ярко и туда, куда постановил разработчик, а не дрогнувшая рука гаражного механика.