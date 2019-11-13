Роскачество назвало самые опасные литые диски

Стали известны результаты очередного исследования колесных дисков, продающихся на российском рынке, проведенного Роскачеством. Для проверки были взяты легкосплавные колеса 29 торговых марок, представленных в России.

В исследовании участвовали диски шести брендов, выпускаемых в России, 14 из Китая, четыре итальянские и две казахских марки. Основной способ тестирования — испытание на удар. Оно моделирует повреждение колеса при контакте с препятствием на дороге. Проводилось испытание по методике Правила ЕЭК ООН N 124 «Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения колес для легковых автомобилей и их прицепов» с учетом отечественных и международных стандартов.

Испытание на удар считается проваленным в случае, когда после него диск демонстрирует один из следующих признаков: видимая зачаточная трещина в зоне диска, центральный элемент отделяется от обода либо полную потерю колесом внутреннего давления в течение одной минуты.

Не выдержали проверки диски следующих 10 торговых марок: Legeartis (КНР), X-Race (КНР), NZ (КНР), YST (КНР), AIcasta (КНР), Sakura Wheels (КНР), Racing Wheel (Тайвань), LS Wheels (КНР), Race Ready (КНР) и MAK Wheels (Италия).