Мотор кроссовера Infiniti QX50 вновь признан лучшим из лучших

Движок Infiniti VC-Turbo еще раз попал в десятку лучших — рейтинг Wards 10 Best Engines & Propulsion Systems, по мнению авторитетного американского издания WardsAuto. В этом году мотор стал победителем, как сердце седана Nissan Altima, нашим потребителям не знакомого.

Напомним, что инновационная двухлитровая «четверка» под капотом паркетника Infiniti QX50 в российской версии выдает до 249 л. с. с максимальным крутящим моментом в 380 Нм. Мотор умеет самостоятельно и незаметно для водителя изменять степень сжатия в диапазоне от 8:1 до 14:1 — в зависимости от ситуации, когда требуется больше динамики либо больше экономичности.

- Мы создавали VC-Turbo как двигатель, который по мощностным характеристикам соответствовал бы шестицилиндровым агрегатам, но по расходу топлива не отличался от экономичности типичной «четверки», — рассказал вице-президент Infiniti Americas Джефф Поуп.

Между тем в апреле на автосалоне в Нью-Йорке дебютирует новый кроссовер Infiniti QX55, являющийся по сути купеобразным вариантом QX50. Несмотря на скорую премьеру, запуск производства конкурента BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe придется подождать: сборку наладят ближе к концу осени.