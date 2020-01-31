Названа дата премьеры нового Audi A3 Sportback

Прошедшей осенью, когда Сеть наводнили фото Audi A3 Sportback четвертой генерации в камуфляже, поговаривали о премьере «пятидверки» на автосалоне во Франкфурте. Но судя по всему, первый показ отложили: автомобиль дебютирует 3 марта — аккруат перед открытием Женевского моторшоу.
Во всяком случае, этими данными поделилось издание Motor1, ссылаясь на собственные источники. Новый же Audi A3 в кузове седан представят позднее.
Стоит отметить, что грядущий A3 Sportback, построенный на одной платформе с Volkswagen Golf — MQB Evo, будет исключительно пятидверным. Как известно, автостроители отказались от трехдверных хетчей из-за исчезающе малого спроса на такие авто.
Революции в дизайне новинки не будет: «А третий» сохранит общие контуры и габариты, обретет более широкую радиаторную решетку, пятиугольные воздухозаборники на переднем бампере и посвежевшую оптику.
В салоне, если судить по шпионсим фото S3, ждет центральная панель нового дизайна с большим экраном «мультимедийки» и селектором переключения передач в виде джойстика. О моторах для четвертого A3 пока ничего не известно.
Между тем, в России начали продавать Audi Q3 Sportback — купеобразный компактный кроссовер. На старте продаж в ассортименте будет два бензиновых мотора: 1,4-литровый мощностью 150 л. с. и 180-сильный объемом 2 л.