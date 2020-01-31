Названа дата премьеры нового Audi A3 Sportback

Прошедшей осенью, когда Сеть наводнили фото Audi A3 Sportback четвертой генерации в камуфляже, поговаривали о премьере «пятидверки» на автосалоне во Франкфурте. Но судя по всему, первый показ отложили: автомобиль дебютирует 3 марта — аккруат перед открытием Женевского моторшоу.

Во всяком случае, этими данными поделилось издание Motor1, ссылаясь на собственные источники. Новый же Audi A3 в кузове седан представят позднее.

Стоит отметить, что грядущий A3 Sportback, построенный на одной платформе с Volkswagen Golf — MQB Evo, будет исключительно пятидверным. Как известно, автостроители отказались от трехдверных хетчей из-за исчезающе малого спроса на такие авто.