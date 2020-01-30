Основные ошибки водителей при проезде через «лежачий полицейский»

Искусственные бугры на асфальте добавили головной боли рядовым автолюбителям, которые в меру своей неосведомленности форсируют препятствие то ходом, то буквально ползком, совершая массу ошибок, повышающих аварийность. Как не стоит проезжать «лежачий полицейский», выяснил портал «АвтоВзгляд».

Не берем в счет, что эффективность «лежачих полицейских» однобока. Тот, кто их придумал, по всей видимости, летает на вертолете. Иначе бы он знал наверняка, что из-за препятствий на дороге собираются огромные пробки там, где их никогда не было. А следовательно, и ухудшается бдительность водителей. В частности, «рулевые» расслабляются, лишая себя необходимости быть в состоянии повышенного внимания. А часто, игнорируя ПДД, драйверы тянутся за своими гаджетами.

В свою очередь, невнимательные и не осведомленные водители, не только не замечают знаков, предшествующих искусственным барьерам, но и совершают ряд ошибок, влекущих за собой целый ворох последствий.