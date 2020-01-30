Основные ошибки водителей при проезде через «лежачий полицейский»

Искусственные бугры на асфальте добавили головной боли рядовым автолюбителям, которые в меру своей неосведомленности форсируют препятствие то ходом, то буквально ползком, совершая массу ошибок, повышающих аварийность. Как не стоит проезжать «лежачий полицейский», выяснил портал «АвтоВзгляд».
Не берем в счет, что эффективность «лежачих полицейских» однобока. Тот, кто их придумал, по всей видимости, летает на вертолете. Иначе бы он знал наверняка, что из-за препятствий на дороге собираются огромные пробки там, где их никогда не было. А следовательно, и ухудшается бдительность водителей. В частности, «рулевые» расслабляются, лишая себя необходимости быть в состоянии повышенного внимания. А часто, игнорируя ПДД, драйверы тянутся за своими гаджетами.
В свою очередь, невнимательные и не осведомленные водители, не только не замечают знаков, предшествующих искусственным барьерам, но и совершают ряд ошибок, влекущих за собой целый ворох последствий.
Первая ошибка водителей, переезжающих «лежачего полицейского», заключается в несоблюдении скоростного режима и отсутствии знаний, как работает подвеска автомобиля при торможении. Кто-то предпочитает проезжать асфальтовые бугры ходом, кто-то переползает, практически остановившись, а кто-то норовит одним колесом съехать на обочину.
А между тем, подсказка, как правильно проезжать «полицейского» кроется в знаке, ограничивающем скорость проезда искусственного препятствия, на котором в красном треугольнике красуется цифра 20 км/ч. При этом притормозить стоит заранее, чтобы на ровном газу, не используя педаль тормоза, преодолеть асфальтовый бугор на указанной скорости. Если же затормозить непосредственно перед препятствием или прямо на нем, то без того сжатая подвеска испытает еще большую нагрузку из-за смещения центра масс в сторону передней оси. При полностью сжатых амортизаторах можно услышать характерный малоприятный звук.
Если проезжать «полицеские» ходом, то это чревато деформированными рычагами подвески и быстрым износом сайлентблоков. К тому же, неопытный водитель может не справиться с управлением и вылететь с трассы со всеми вытекающими из этого последствиями.
Многие водители предпочитают проезжать «лежачих полицейских», наезжая одним колесом на препятствие, а другое, пуская по обочине или выворачивая колеса вправо, а затем снова — влево, как при прохождении «змейки». Видимо, им никто не объяснил, что помимо чрезмерной нагрузки на подвеску, такой метод форсирования препятствий грозит поцарапанным о бордюр диском. Ко всему прочему, совершая подобный маневр, водитель может не обратить внимание, что по обочине едет велосипедист или иной «самокрут». Отвернув резко вправо, он рискует не только лишиться наружного зеркала заднего вида, но и причинить серьезные травмы другим участникам движения.
Проезжайте «лежачие полицейские» правильно — без нажатия на тормоз непосредственно во время преодоления бархана, удерживая колеса прямо. Так вы, как минимум, не сократите жизнь ни подвеске своего автомобиля, ни и его тормозной системе, не говоря уже о подшипниках, амортизаторах и прочих узлах и агрегатах.