Как не стать жертвой насилия и не потерять деньги при продаже подержанного авто

Первое правило — назначать место встречи в людных местах под камерами видеонаблюдения, где вы на виду у множества потенциальных свидетелей. Это могут быть дворы домов или парковки супермаркетов, но никак не пустырь в промзоне или глухая просека в лесном массиве.

Подобная мера предосторожности не спасла женщину в Екатеринбурге по одной простой причине — не было соблюдено второе важное правило: на такие встречи с незнакомыми людьми ни в коем случае нельзя приезжать в одиночку.

В указанных ситуациях всегда в обязательном порядке должен быть хотя бы один сопровождающий, и уж тем более, если автомобиль продает молодая хрупкая женщина. Самый идеальный вариант — если на подобное рандеву приедет еще одна машина сопровождения с группой поддержки из пары приятелей. То обстоятельство, что авто будет сидеть на хвосте во время тест-драйва, собьет все планы злоумышленников.