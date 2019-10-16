Как не стать жертвой насилия и не потерять деньги при продаже подержанного авто

По предварительным данным, Ксению Каторгину убивали прямо в ее автомобиле. Встреча с покупателями, а их было двое, происходила в людном месте на улице Бакинских комиссаров уральской столицы. После осмотра машины свидетелями которого были прохожие, злоумышленники попросили даму дать возможность одному из них проехаться за рулем, и как раз во время тест-драйва несчастную и убили.
Как заверяют представители правоохранительных органов, даже если преступление тщательно спланировано опытными знатоками своего дела — всегда есть шанс остаться невредимым. Кстати, при сделках купли-продажи автомобиля в роли злоумышленников могут выступать не только покупатели, как в упомянутом случае, но и продавцы, которые попытаются с помощью разбоя овладеть суммой за товар. В любом случае, необходимо предпринять некоторые меры безопасности, и особенно если объект сделки — дорогая модель премиум-класса.
Первое правило — назначать место встречи в людных местах под камерами видеонаблюдения, где вы на виду у множества потенциальных свидетелей. Это могут быть дворы домов или парковки супермаркетов, но никак не пустырь в промзоне или глухая просека в лесном массиве.
Подобная мера предосторожности не спасла женщину в Екатеринбурге по одной простой причине — не было соблюдено второе важное правило: на такие встречи с незнакомыми людьми ни в коем случае нельзя приезжать в одиночку.
В указанных ситуациях всегда в обязательном порядке должен быть хотя бы один сопровождающий, и уж тем более, если автомобиль продает молодая хрупкая женщина. Самый идеальный вариант — если на подобное рандеву приедет еще одна машина сопровождения с группой поддержки из пары приятелей. То обстоятельство, что авто будет сидеть на хвосте во время тест-драйва, собьет все планы злоумышленников.
Происшествие с жительницей Екатеринбурга отчетливо нам напоминает, что главной зоной риска для владельца автомобиля при встрече с покупателями является замкнутое пространство салона. И особенно, когда потенциальная жертва занимает место на втором ряду сидений, где чаще всего стекла машины затонированы и прохожим не видно, что происходит внутри авто.
Так что в ответ на желание покупателя сесть за руль и протестировать машину в движении, выдвигайте обязательное условие, чтобы он в салоне находился один, без своего сопровождающего, а вас — как минимум, двое. При этом сразу предупредите, что маршрут должен проходить исключительно по оживленным и многолюдным улицам.
Ведь нельзя исключать, что в ближайшем переулке вас не будет поджидать его вооруженная до зубов «братва». Объясните, что инциденты, подобные описанному выше, заставляют перестраховываться вас по полной программе.
Что касается покупателей подержанных автомобилей, то они также должны соблюдать меры предосторожности при взаиморасчетах. Ведь никто не застрахован от удара по голове после того, как перечислит кому-то на карту нужную сумму. В лучшем случае человек очнется в канаве без денег и без машины.
Главное в такой ситуации — рассчитываться только после заключения договора купли-продажи автомобиля в пунктах страхования, которые всегда можно найти около каждого отделения ГИБДД. К тому же, если речь идет о взаиморасчетах наличными, то там обычно могут предоставить устройство для пересчета купюр.
При других обстоятельствах оформления документов с использованием безналичного расчета, встречи с продавцами лучше назначать либо в тех же пунктах страхования при ГИБДД, либо прямо в отделениях банка, что, кстати, практикуют многие перекупщики. В таких местах, как правило, многолюдно и установлены видеокамеры.
Ну, а если вы желаете снизить риски по максимуму, то лучше обращаться в официальный автосалон или воспользоваться услугами компании, специализирующейся на этом бизнесе. В этом случае сделка окажется более затратной, зато вашей жизни ничто угрожать не будет.