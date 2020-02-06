Mazda разработала шестицилиндровый мотор и новый «автомат»

Весной прошлого года марка Mazda поделилась информацией, что на подходе новая бензиновая «шестерка» семейства Skyactiv-X и, кроме того, в разработке находится и рядный дизельный мотор с наддувом. Еще тогда стало известно, что свежеиспеченными движками будут комплектовать автомобили, построенные на новой «тележке» Large Architecture, предусматривающей как задний, так и полный приводы.

Патенты, обнародованные японским изданием T’s MEDIA, говорят о том, что создание мотора на легком топливе завершено, так же как и новой АКП. В ближайшее время ожидается появление патента и на турбодизель.