Mazda разработала шестицилиндровый мотор и новый «автомат»

Весной прошлого года марка Mazda поделилась информацией, что на подходе новая бензиновая «шестерка» семейства Skyactiv-X и, кроме того, в разработке находится и рядный дизельный мотор с наддувом. Еще тогда стало известно, что свежеиспеченными движками будут комплектовать автомобили, построенные на новой «тележке» Large Architecture, предусматривающей как задний, так и полный приводы.
Патенты, обнародованные японским изданием T’s MEDIA, говорят о том, что создание мотора на легком топливе завершено, так же как и новой АКП. В ближайшее время ожидается появление патента и на турбодизель.
Предполагается, что «автомат» определят в пару к новым движкам. Кстати, в планы компании Mazda входила еще и разработка гибридных силовых установок. К слову, новая модульная платформа позволяет комплектовать авто и такими двигателями.
Судя по всему, дебютирует новая «шестерка» на Mazda6 грядущего поколения. Кстати, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», обновками в будущем воспользуется еще и Toyota, о чем свидетельствовали внутренняя документация, попавшая в распоряжение СМИ.