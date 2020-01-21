На Mazda CX-9 для России поставили аварийно-опасную «резину»

Отзыв затронул 22 паркетника Mazda CX-9, собранных с 9 по 14 мая 2019 года. После проверок специалисты бренда выявили вероятность того, что от каркаса шин отслоится протектор. Во время движения это вполне может приветсти к аварии.

Проблема появилась из-за того, что при изготовлении покрышек каким-то образом смесь для экспериментальной продукции попала в смесь для серийного производства.

Представители марки непременно в ближайшее время оповестят владельцев о необходимости проверить и заменить шины, заехав в дилерский автосервис. Все запчасти и работы, касающиеся отзыва автостроитель предоставляет бесплатно.

Кстати, узнать самостоятельно, попадает ли конкретный автомобиль под отзыв, не дожидаясь официального оповещения, можно буквально за несколько секунд. Достаточно заглянуть на сайт Росстандарта и в раздел «Сервисы». Там в поисковую строку нужно ввести VIN машины, чтобы узнать о ее участии в каком-либо отзыве.

Напомним, последний раз владельцев кроссоверов бренда из Японии, как писал портал «АвтоВзгляд», приглашали для ремонта к «официалам» в ноябре прошлого года. Тогда сервисное мероприятие коснулось почти 36 000 Mazda CX-7 с дефектными фонарями.