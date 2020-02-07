Японцы представили новейший внедорожник Suzuki

Индийское подразделение марки Maruti Suzuki выкатила на стенд Futuro-e — концептуальный автомобиль, названный разработчиками «электромобилем, сочетающим в себе черты купе и внедорожника». Более внятной информации о новинке пока не поступало. И о технических характеристиках — ни слова. Скорее всего, речь идет все же о кроссовере.

Кроме того, японцы представили компактный «вездеход» Maruti Suzuki Vitara Brezza с бензиновым двигателем. Кстати, этот «проходимец» — первый автопродукт компании, полностью разработанный в Индии и для Индии. В первые он был представлен в 2016 году на том же автосалоне.

К двум автоновинкам присоединился целый сонм двухколесной техники: бренд выкатил сразу 23 байка. Среди них — флагманский скутер Access 125, гоночный мотоцикл GSX-RR, а также спортбайк Gixxer 250, и даже скутер Burgman Street в ливрее MotoGP.

Между тем, компания Suzuki задумалась о том, чтобы привезти в Россию маленький кроссовер. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», подразумевается новая для нашей страны модель Ignis. Маркетологи бренда даже провели соцопрос о том, нужен ли малыш отечественным покупателям. Большинство респондентов склонилось к тому, что все будет зависеть от цены.