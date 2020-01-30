Самурай в снегу: длительный тест-драйв Suzuki Vitara

Сегодня малыш Vitara довольно популярен, особенно в Индии и странах Азии. Да чего уж там говорить: даже в России модель стала лидером продаж среди всех Suzuki в продуктовой линейке. Хотя и по сравнению с некогда безумно популярной у нас Grand Vitara, «обычный сородич» востребован не шибко.
ВОСТОЧНЫЕ СТРАСТИ
Внешний дизайн Suzuki Vitara чисто по-восточному сдержан и лаконичен. С одной стороны присутствует некая «квадратность» форм, явно с оглядкой на новое поколение младшего братца — проходимца Jimny, с другой — плавность линий, присущая большинству моделей из Азии прошлых лет. Да, современные тренды сильно изменили предпочтения покупателей. Народу подавай резкие грани, рваные обводы, агрессивные решения. А потому эдакая гармоничная смесь олдскула и легкости в одном флаконе «Витара» никакого «вау-эффекта» не вызовет.
Впрочем, задатки понравиться разножанровой аудитории у него таки есть. В арсенале модели есть различные сочетания ярких и сочных цветов, также можно заказать белую или черную крышу. Несмотря на сильно выступающие задние фонари, покатости и округлости в машине все же больше, чем кубизма. Одним словом: спокойный, ровный дизайн, для уравновешенных и практичных людей.
АПАРТАМЕНТЫ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ
В салоне же нас хоть и встречает довольно жесткий пластик, тем не менее, в полноприводной версии AllGrip 4WD есть все, что необходимо для комфортного существования. Рулевое колесо и рычаг отделаны кожей, размер и толщина «баранки» оптимальны, а сиденья обтянуты мягкой тканью в комбинации с экокожей, приятной на ощупь.
Мультимедиа можно «рулить» нажатием пальца на тачскрине, к услугам водителя — навигация, климат-контроль, подогрев сидений, USB-разъем и стандартный вход для зарядки на 12V, а еще одна такая же есть в багажнике. Suzuki легко может задружиться с «айфоном» и «андроидом».
Из электронных помощников есть система помощи при спуске и шайба системы Drive Mode Select, расположенная рядом со стояночным тормозом. Есть клавиша принудительной блокировки дифференциала. Для особо одаренных пилотов с купленными «правами» в Vitara имеются передние и задние датчики парковки, а также камера заднего вида. В общем, свой пресс-релиз закончу тем, что все очень скромно и логично, но практично.
ТЯНЕТ, ПОТЯНЕТ, А ВЫТЯНУТЬ НЕ МОЖЕТ
Поставляемые к нам Suzuki Vitara оснащаются двумя бензиновыми установками — 1,6-литровой мощностью в 117 л. с. и 140-сильной с турбонаддувом. В нашем случае машинка прячет под капотом 1,6-литровое «атмосердечко», с которым Vitara гоночным болидом явно не назовешь.
В стандартном режиме Auto машина отнюдь не блещет яростной и непримиримой динамикой, такая же история происходит и в режиме Snow, благо что снег за время теста все-таки выпал. Да, все ведущие гребут, что есть силы, но и автомобилю, и водителю приходится изрядно потеть. В двевстенные сугробы, пожалуй, лучше все-таки не соваться — кроссовер создан преимущественно для покорения бордюров в городе. Колею же держит уверенно.
МОЖЕТ, КОГДА ХОЧЕТ
В спортивном режиме поведение Vitara в корне меняется — кроссовер буквально «ошпаривает» себя кипятком и начинает ехать весьма резво. Автомат начинает переключать передачи значительно позже и резче, а двигатель раскручивается гораздо охотнее. Словом, становится довольно весело, правда за это веселье придется расплачиваться ощутимым шумом мотора на высоких оборотах. Зато расход топлива не просто порадовал, а прямо-таки поразил — 8,1 литра на 100 км в активированном Sport при более, чем активной езде. Неужели рекордсмен в классе?
Разумеется, по снегу и льду особо не погоняешь, но управлять кроссовером в спорт-режиме много задорнее. За рулем Suzuki Vitara вкатываешься очень быстро, словно ты уже давно ездишь на этой машине. Вроде бы ничего неожиданного и сверхъестественного, но ни малейшего чувства отторжения или недовольства малыш не вызывает. Как, впрочем, и не вызывает никакого интереса у доблестных стражей порядка на проезжей части. Лично я называю такие машины антиаллергенами.
РУЛИТЬ — НЕПЕРЕРУЛИТЬ
Разумеется, рулевое управление обжигающе острым не назовешь, но управляется Vitara предсказуемо. А на рыхлом снегу или в гололед проявляется характерная недостаточная поворачиваемость и вынос морды наружу. Однако любую нештатную ситуацию тут же спасает корректировка педалью акселератора — вискомуфта мгновенно подрубает задний мост, и автомобиль сам вкручивается в поворот. Без шипов на колесах и дрожи колен у водителя. Хотя ощущения и забавные. А чего еще ждать от передней подвески, типа МакФерсон?
Порадовали дисковые тормозные механизмы — легкие и с предсказуемым усилием на педаль. Впрочем, масса кроссовера — всего-то чуть больше тонны, так что совладать с ней способны практически любые современные тормозные механизмы.
ТОРГ НЕ УМЕСТЕН
Подводя итог, можно сказать, что основателю компании, некогда выпускавшей ткацкие станки и велосипеды, Мичио Сузуки однозначно было бы не стыдно сегодня за свой продукт. Компактный кроссовер Suzuki Vitara вполне достоин занять свое место под солнцем, в том числе и под скудным российским. И подросшие, пусть и не умопомрачительно объемы продаж в минувшем году говорят сами за себя. А что: моноприводную версию Vitara можно приобрести за 1 249 000 рублей, а со всеми ведущими — за 1 529 000 рублей. В общем, вполне себе конкурентоспособный прайс по нынешним временам.