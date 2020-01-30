Самурай в снегу: длительный тест-драйв Suzuki Vitara

Сегодня малыш Vitara довольно популярен, особенно в Индии и странах Азии. Да чего уж там говорить: даже в России модель стала лидером продаж среди всех Suzuki в продуктовой линейке. Хотя и по сравнению с некогда безумно популярной у нас Grand Vitara, «обычный сородич» востребован не шибко.

ВОСТОЧНЫЕ СТРАСТИ

Внешний дизайн Suzuki Vitara чисто по-восточному сдержан и лаконичен. С одной стороны присутствует некая «квадратность» форм, явно с оглядкой на новое поколение младшего братца — проходимца Jimny, с другой — плавность линий, присущая большинству моделей из Азии прошлых лет. Да, современные тренды сильно изменили предпочтения покупателей. Народу подавай резкие грани, рваные обводы, агрессивные решения. А потому эдакая гармоничная смесь олдскула и легкости в одном флаконе «Витара» никакого «вау-эффекта» не вызовет.

Впрочем, задатки понравиться разножанровой аудитории у него таки есть. В арсенале модели есть различные сочетания ярких и сочных цветов, также можно заказать белую или черную крышу. Несмотря на сильно выступающие задние фонари, покатости и округлости в машине все же больше, чем кубизма. Одним словом: спокойный, ровный дизайн, для уравновешенных и практичных людей.