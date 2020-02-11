Какие новинки подготовил для России BMW

Ближе к концу февраля на конвейер калининградского «Автотора» встанет BMW X5 в версии xDrive25d Business, сообщает агентство «Автостат». Кроссовер, вооруженный 231-сильным дизелем с максимальным крутящим моментом в 450 Нм, достигает первой сотни на спидометре за 7,5 с. Новинку оценят в 4 590 000 рублей.

Кроме того, в мае приедут первые «живые» экземпляры BMW X5 и X6 в варианте xDrive40d, заказы на них уже начали принимать дилеры. Такие паркетники приводятся в движение трехлитровым дизельным мотором мощностью 340 л. с., дополненным 48-вольтовым стартер-генератором.

Технология «мягкого» гибрида позволяет экономить до 0,3 л топлива на 100 км, а еще добавляет 11 «лошадей» при резком разгоне. Ценник на такой «Икс пятый» начинается от 5 310 000 рублей, а покупка BMW X6 xDrive40d выльется в 6 150 000.

Вместе с вышеупомянутыми кроссоверами прикатят флагманский BMW X7 M50i с V8 на 530 сил, «четырехдверка» M5 Special Edition и «горячее» купе BMW M2 CS. «Сердце» последнего — турбированная «шестерка» с отдачей в 450 л. с.

Между тем, как писал портал «АвтоВзгляд», гибридные купе и родстеры BMW i8 снимают с производства. На смену бензин-электрическим «двухдверкам» придут спорткары с исключительно «зеленой» силовой установкой. Преемник вольется в ряд баварских моделей приблизительно через пять лет.