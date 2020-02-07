Какие кроссоверы и внедорожники лучше всего в Росси продаются зимой

Первое место с большим преимуществом по-прежнему занимает Hyundai Creta: бестселлер SUV-сегмента разлетелся тиражом в 5376 экземпляров, прибавив к результату годичной давности сразу 28,4%. Кстати, корейцы представили «Крету» нового поколения, но, увы, в ближайшее время в Россию она не приедет. Отчасти из-за того, что авто первой генерации не прекращает наращивать продажи.

Вторая строчка досталась Toyota RAV4 с показателем в 2618 кроссоверов и внушительной положительной динамикой в 78,3%. Судя по всему, успех «японцу» обеспечил как раз «Равчик» нового поколения. Уже в декабре модель из хвоста общего рейтинга переместилась в первую десятку.

Тройку лидеров замыкает KIA Sportage: за него рублем проголосовал 2531 россиянин. Продажи корейского паркетника просели на 5,2%. Возможно, потенциальные покупатели просто ждут выхода на рынок нового компактного KIA Seltos.

Четвертым и пятым пунктом следуют Volkswagen Tiguan (2273 автомобиля, +32,5%) и Nissan X-Trail (2073 машины, +30,5%) соответственно. Далее расположились Skoda Kodiaq (1981 экземпляр, +53,3%), Renault Duster (1773 единицы, −24,2%), внедорожник LADA 4x4 (1584 штуки, −22,7%), Nissan Qashqai (1538 авто, −2,1%) и Hyundai Tucson (1382 паркетника, −11,7%).