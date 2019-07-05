Баварцы выпустили BMW X7 в кузове пикап

BMW X7 Pick-up был построен всего за десять месяцев, пройдя путь от задумки до действующего шоу-кара. По сравнению с обычным «Икс седьмым» кузов пикапа вытянулся на 10 см. Длина погрузочной площадки — 140 мм при закрытой задней дверце и 200 мм — при опущенной.

Концепткару удалось сбросить 200 кг веса по сравнению с серийным авто за счет замены некоторых кузовных панелей на углепластиковые детали. Причем разработчики оставили четырехдверную кабину и пятиместную компоновку салона. Сам грузовой отсек обшит тиковым деревом.

X7 Pick-up собрали из «паркетника» в модификации xDrive40i со 340-сильным бензиновым мотором и фирменной системой полного привода. В списке оснащения авто числится ​​двухступенчатая пневматическая подвеска, позволяющая регулировать высоту. Такой кроссовер представлен и на российском рынке с ценником от 6 100 000 рублей.

Кстати, если вы задались вопросом, почему для дебюта студенческой разработки выбрали именно байк-слет, то вот вам ответ. Концепт выкатят вместе с туристическим эндуро BMW F 850 ​​GS на погрузочной площадке авто. Как сообщила пресс-служба бренда, «мотоцикл идеально дополняет качества пикапа BMW X7» в дальних путешествиях.