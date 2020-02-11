Один из суперэксклюзивных Bentley Continental GT британцы привезли в Россию

Создатели Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition, впервые представленного в июле, вдохновлялись гоночным авто Blower 1929 года выпуска. Спорткар прошлого века побил рекорд скорости на трассе Бруклендс в Суррее в 1932 году. За штурвалом сидел Тим Биркин, разогнавший машину до 220,5 км/ч.

Такие Continental GT пометили изображением цифры 1 на радиаторной решетке. Именно под таким номером выступал рекордсмен в тот исторический день.

Кабриолеты выпустили партией в 100 экземпляров — по одному на каждый год существования бренда. Авто представлены в двух цветах — насыщенном красном Dragon Red II или черном Beluga. В нашу страну прикатила «двухдверка» с алым оттенком кузова и салона.