Один из суперэксклюзивных Bentley Continental GT британцы привезли в Россию

Создатели Bentley Continental GT Convertible Number 1 Edition, впервые представленного в июле, вдохновлялись гоночным авто Blower 1929 года выпуска. Спорткар прошлого века побил рекорд скорости на трассе Бруклендс в Суррее в 1932 году. За штурвалом сидел Тим Биркин, разогнавший машину до 220,5 км/ч.
Такие Continental GT пометили изображением цифры 1 на радиаторной решетке. Именно под таким номером выступал рекордсмен в тот исторический день.
Кабриолеты выпустили партией в 100 экземпляров — по одному на каждый год существования бренда. Авто представлены в двух цветах — насыщенном красном Dragon Red II или черном Beluga. В нашу страну прикатила «двухдверка» с алым оттенком кузова и салона.
Новинку отличают покрытые 18-каратным золотом шильды на крыльях и накладки на педали. Кроме того, в трехгранный поворотный модуль, расположенный на центральной консоли, интегрировали фрагмент поршня того самого «Влауэра».
Напомним, что в юбилейную «трилогию», как уже писал портал «АвтоВзгляд», вошел седан Bentley Mulsanne W. O. Edition Bentley с элементом коленчатого вала от Bentley 8 Litre — последнего авто марки, разработанного его основателем Уолтером Оуэном Бентли — в интерьере. А также Bentley Continental GT Number 9 Edition, посвященный Blower с номером «9» на борту. Последний участвовал в 1930 году в марафоне «24 часа Ле-Мана».