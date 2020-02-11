Невменяемый водитель перекрыл Алтуфьевское шоссе, уснув за рулем

Довольно странным поведением отличился водитель «Субару», вставший без «аварийки» и признаков жизни аккурат посередине Алтуфьевского шоссе. За считанные минуты «рулевой» собрал за собой целую кавалькаду автомобилей.
Самые небезразличные из проезжавших мимо заглянули в машину, где увидели душещипательную картину. Молодой человек наслаждался громким басом аудиосистемы, причем с закрытыми глазами. На крики и тактильные попытки привести его в чувства, шофер не отвечал.
Впрочем, смотрите сами — видеоролик публикуем ниже.
«Заботливые» участники дорожного движения откатили автомобиль на обочину и вызвали полицейских. Особо одаренные сумели таки отрезвить пощечинами потенциального убийцу за рулем. И даже посоветовали ему поскорее покинуть место инцидента, дабы не лишиться «прав», а заодно и свободы.
Свидетели подтвердили, что «субарист» не стал игнорировать просьбы и, несмотря на состояние нестояния, молниеносно удалился — не пешком, а все на той же «Субару». А потом мы c вами читаем сводки о том, как наркоманы сбивают пешеходов и сносят автобусные остановки с людьми.
По словам очевидцев, алкоголем от драйвера не пахло, а пристрастие к чему-то более «благородному», но явно запрещенному, выдавали несвязанная речь и зрачки, попросту «вываливающиеся» из глазных яблок. Очень надеемся, что в попытках сбежать от ответственности отчаянный паренек не убьет кого-нибудь по пути и не уснет посередине очередного шоссе.
Видео предоставлено пользователем @viacheslavvasilenko