Невменяемый водитель перекрыл Алтуфьевское шоссе, уснув за рулем

Довольно странным поведением отличился водитель «Субару», вставший без «аварийки» и признаков жизни аккурат посередине Алтуфьевского шоссе. За считанные минуты «рулевой» собрал за собой целую кавалькаду автомобилей.

Самые небезразличные из проезжавших мимо заглянули в машину, где увидели душещипательную картину. Молодой человек наслаждался громким басом аудиосистемы, причем с закрытыми глазами. На крики и тактильные попытки привести его в чувства, шофер не отвечал.

Впрочем, смотрите сами — видеоролик публикуем ниже.