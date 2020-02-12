В Россию приедет новый KIA Mohave с шестью креслами

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый KIA Mohave появилось в общедоступной базе Росстандарта еще в конце прошлого года. Теперь же корейцы обновили сертификат, добавив еще одну конфигурацию салона с посадочной формулой 2+2+2.

Это говорит о том, что «Мохэйв» будет доступен в роскошной версии с двумя отдельными сиденьями в среднем ряду. Предполагается, что они будут отличаться множеством индивидуальных настроек, а пассажирам достанется больше комфорта и личного пространства.