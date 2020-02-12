В Россию приедет новый KIA Mohave с шестью креслами

Фото: KIA
О том, что обновленный KIA Mohave приедет в Россию, известно уже наверняка, и даже названы сроки старта продаж свежего внедорожника. Теперь же стало ясно, что новинка прикатит не только в трехрядной модификации с семью креслами, но и в люксовом исполнении, где предусмотрено шесть посадочных мест.

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на рестайлинговый KIA Mohave появилось в общедоступной базе Росстандарта еще в конце прошлого года. Теперь же корейцы обновили сертификат, добавив еще одну конфигурацию салона с посадочной формулой 2+2+2.

Это говорит о том, что «Мохэйв» будет доступен в роскошной версии с двумя отдельными сиденьями в среднем ряду. Предполагается, что они будут отличаться множеством индивидуальных настроек, а пассажирам достанется больше комфорта и личного пространства.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», Mohave получил целый ряд значительных доработок. В первую очередь, корейский «вездеход» изменил внешность практически до неузнаваемости. А техническая начинка обогатилась проектором показаний спидометра на лобовое стекло, сервоприводом пятой двери и новым рулевым механизмом с электроусилителем.

Жаль, но нашим соотечественникам новых моторов ждать не приходится. «Сердце» посвежевшего KIA Mohave — хорошо знакомый 3-литровым дизель мощностью 249 л. с. Двигателю аккомпанирует восьмискоростной гидромеханический «автомат». Производство модели наладят на калининградском «Автоторе». Cтарт продаж намечен на октябрь этого года.

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12 февраля 2020
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