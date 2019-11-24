Оштрафуют ли водителя, если рядом сидит голый пассажир

Наверняка водители такси, проведя хотя бы пару лет за «баранкой», успели повидать всякого. Но голые пассажиры, скорее всего, встречались им не часто. Но если такое и случалось, то сопутствующие обстоятельства могли быть разными: от пьяного желания эпатировать всех, кто попадется на пути, особенно во время массовых гуляний, до анекдотичного побега из окна возлюбленной, когда раньше времени домой вернулся муж. Последнее может, в принципе, вызвать и сочувствие у водителя.

Но независимо от причин, у самого таксиста, помимо удивления, возникнет логичный вопрос: оштрафуют ли его, если подвести такого неординарного пассажира в костюме Адама.