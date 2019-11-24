Оштрафуют ли водителя, если рядом сидит голый пассажир

Наверняка водители такси, проведя хотя бы пару лет за «баранкой», успели повидать всякого. Но голые пассажиры, скорее всего, встречались им не часто. Но если такое и случалось, то сопутствующие обстоятельства могли быть разными: от пьяного желания эпатировать всех, кто попадется на пути, особенно во время массовых гуляний, до анекдотичного побега из окна возлюбленной, когда раньше времени домой вернулся муж. Последнее может, в принципе, вызвать и сочувствие у водителя.
Но независимо от причин, у самого таксиста, помимо удивления, возникнет логичный вопрос: оштрафуют ли его, если подвести такого неординарного пассажира в костюме Адама.
Портал «АвтоВзгляд» решил задать этот вопрос юристу, а кроме того узнать, что полагается по закону самому седоку, скинувшему одежду и оказавшемуся в салоне авто рядом с водителем:
– Юридически перевозка голого пассажира нарушением не является, — рассказал директор юридической службы «Единый центр защиты» Константин Бобров. — Самого пассажира к ответственности привлечь можно лишь за мелкое хулиганство, да и то в случае, если он появится в общественном месте в голом виде, при этом нецензурно бранясь, проявляя неуважение к окружающим, приставая к гражданам, повреждая чужие вещи…
Здесь стоит уточнить, что ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство» предусматривает 500 или 1000 рублей штрафа либо арест на 15 суток за «нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу». Но не нужно забывать, что салон личного авто общественным местом не является.
Между тем, чтобы привлечь человека по вышеупомянутой статье, необходимы хотя бы пара заявлений от оскорбленных неподобающим видом граждан, к тому же к «оскорблению» могут причислить демонстрацию только первичных половых признаков, то есть гениталий. А еще лучше не попадаться в неглиже на глаза детям. Здесь уже может заработать Уголовный кодекс: статья 135 — «Развратные действия без применения насилия в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Тогда небольшим штрафом не отделаться.
Кстати, есть еще, как минимум, один нюанс: в автомобиль еще нужно попасть. Можно предположить, что не каждый рулевой согласиться посадить к себе в салон обнаженного человека или продолжить перевозку, если последний решит раздеться прямо в салоне.
– Разумеется, если своим поведением вы создаете угрозу безопасности водителя такси или иных пассажиров, либо создаете аварийно-опасную обстановку, нарушаете любые правила КоАП, УК или Правил перевозки пассажиров — водитель имеет полное право отказаться от перевозки, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» юрист.
Так что, если вдруг кому-то пришлось примерить на себя образ средневековой леди Годивы, проехавшей на коне через весь город обнаженной, и в таком же виде прокатиться, к примеру, на такси, ему стоит помнить, что нужно при этом вести себя тихо и не создавать аварийных ситуаций, мешая водителю управлять авто.