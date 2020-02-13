На чем Cadillac поставил крест: для чего на самом деле была изобретена отвертка

Считается, что первая отвертка «принадлежит перу» францисканского монаха Бертольда Шварца, того самого, что изобрел порох, который проживал в Германии в XIV веке. Он посвятил свою жизнь науке, а самое главное свое открытие — порох — сделал и вовсе в тюремной камере. Правда это или вымысел, доподлинно не известно. Однако на гравюрах XVI века есть подтверждение существования отвертки: на мушкетах видны винты с прорезью, ничем не отличимые от тех, что и сегодня лежат на витринах скобяных лавок.

Как и многие другие открытия, отвертка появилась благодаря потребности военных. А потом нашла себе применения в следующем двигателе торговли: автомобильном производстве. Еще в начале века XX, «орудие в виде тупой стамески», как описывает отвертку словарь Даля, была в единственном роде. Однако потом начали появляться вариации, которые призваны были решить одну проблему: «жало» выскакивало, травмируя руки и портя вещи. И первым в своем роде улучшением стало превращение паза в квадрат авторства канадца Петера Робертсона.