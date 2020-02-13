На чем Cadillac поставил крест: для чего на самом деле была изобретена отвертка

Считается, что первая отвертка «принадлежит перу» францисканского монаха Бертольда Шварца, того самого, что изобрел порох, который проживал в Германии в XIV веке. Он посвятил свою жизнь науке, а самое главное свое открытие — порох — сделал и вовсе в тюремной камере. Правда это или вымысел, доподлинно не известно. Однако на гравюрах XVI века есть подтверждение существования отвертки: на мушкетах видны винты с прорезью, ничем не отличимые от тех, что и сегодня лежат на витринах скобяных лавок.
Как и многие другие открытия, отвертка появилась благодаря потребности военных. А потом нашла себе применения в следующем двигателе торговли: автомобильном производстве. Еще в начале века XX, «орудие в виде тупой стамески», как описывает отвертку словарь Даля, была в единственном роде. Однако потом начали появляться вариации, которые призваны были решить одну проблему: «жало» выскакивало, травмируя руки и портя вещи. И первым в своем роде улучшением стало превращение паза в квадрат авторства канадца Петера Робертсона.
Изобретение произвело настоящий фурор, ведь крутит крепеж теперь можно было не глядя, буквально на ощупь! Но канадец оказался жадным парнем, и продавать свое изобретение, на которое немедленно получил патент в 1907 году, не захотел.
Несмотря на щедрое предложение самого Генри Форда, который испытал новый крепеж на своем конвейере и остался очень доволен, квадратный шлиц Робертсона в производство не пошел. Ведь канадец хотел получать процент с каждой проданной машины «голубого овала»! «Квадрат» так и зачах, а на сцену истории вышел американец Джон Томпсон, предложивший крестообразный паз. И, соответственно, крестовую отвертку.
Мало того, что отвертка лучше держалась и не выскальзывала, так она еще и самостоятельно покидала паз при полной затяжке. Патент был выкуплен Генри Филлипсом, который немедленно основал компанию Phillips Screw Company, здравствующую и по сей день.
Крестообразный паз высоко оценили в General Motors, всего за год внедрив подобный вариант винтов в производство новеньких Cadillac. Такой партнер, как GM, стал путеводной звездой для крестообразной отвертки, которая вскоре появилась на всех американских конвейерах.
В Советский Союз крестовой шлиц прибыл вместе с захваченными японскими бомбардировщиками В-29 в 1944 году и немедленно перекочевал в отечественное авиастроение. А потом — и во все сферы хозяйства.
С тех пор появилось еще множество разнообразных вариантов шлица: торексы-звездочки, шестигранники, двузубый, который не предназначен для выкручивания, и двуштыревой, которым крепят панель в лифтах, противодействую вандалам. Но самый популярный — конечно, крест. И необходимая для него крестовая отвертка.