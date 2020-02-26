Сколько Skoda Octavia было собрано за всю историю модели

На головном заводе марки чехи собрали 7 000 000-ю Skoda Octavia, ведя отсчет с самого первого автомобиля. Кстати, модель стала восьмой по счету, получившей независимую подвеску всех колес. Именно поэтому авто и получило имя «Октавиа» — производное от латинского octo, что переводится как «восемь».

Модель в своем первозданном виде просуществовала 12 лет. И в 1971 временно покинула продуктовую линейку. А в 1996 году автомобиль вновь увидел свет в уже более привычном современном виде. С тех пор он сменил три поколения. А в ноябре 2019 года автостроитель представил Octavia четвертой генерации.

Напомним, что российским покупателям новинка пока не доступна: она прибудет на наш рынок только в четвертом квартале 2020 года. Новая Skoda Octavia, как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», подросла в размерах, оставаясь одним из самых вместительных автомобилей в своем классе.

Новинка, представленная, как и прежде, в двух типах кузова — лифтбэк и универсал, обзавелась виртуальной приборной панелью, системой бесключевого доступа, модернизированными креслами, «проекционником» и светодиодной оптикой.