Сколько бы стоила в России Toyota Camry с полным приводом

Такую Toyota Camry в продажу запустят уже в марте. Правда, автомобиль предназначен пока лишь для потребителей Соединенных Штатов, где он оценивается в 26 370 долларов. Сколько же придется доплатить за полный привод?

Итак, ценник на моноприводную модель начинается от 24 970 долларов. Так что разницу подсчитать не сложно — $1400 или 92 700 рублей. Приводом 4x4 комплектуется Camry с 2,5 литровым мотором. С таким движком «четырехдверка» предлагается и в нашей стране: ее цена стартует от 1 836 000 рублей.

Имея эти цифры и немного фантазии, можно предположить, что если бы в Россию привезли модель в полноприводной модификации, то она бы стоила чуть меньше 1 930 000 «деревянных».

Но пока такая машина у нас не ожидается, хотя она определенно нашла бы своего покупателя с учетом того, что сегодня Toyota Camry — вторая по популярности у нашего брата модель марки после кроссовера RAV4. Кстати, именно от Toyota RAV4 седан и унаследовал систему полного привода Dynamic Torque Control AWD с муфтой подключения задней оси.