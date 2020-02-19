К дилерам приехала особая Toyota Camry со спортивным дизайном

Бестселлер марки Toyota Camry в версии S-Edition отличается широким списком оснащения и красными накладками на бамперы. Салон тоже получил множество алых акцентов: на центральной панели, на подлокотнике и в контрастной прострочке отделки кресел.

Такой автомобиль получил два варианта расцветки: полностью черную и эффектную двухцветную, сочетающую белый перламутровый оттенок с черным металликом. В последний окрашены стойки, крыша и корпуса боковых зеркал, а еще часть радиаторной решетки и задний спойлер. Кроме того, Camry в версии S-Edition оснастили 18-дюймовыми легкосплавными дисками в эксклюзивном исполнении.

В движение седан приводится 2,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 181 л. с., работающий в паре с шестискоростным «автоматом». «Кэмри» именно с таким мотором чаще всего выбирают наши соотечественники.