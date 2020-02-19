К дилерам приехала особая Toyota Camry со спортивным дизайном

Бестселлер марки Toyota Camry в версии S-Edition отличается широким списком оснащения и красными накладками на бамперы. Салон тоже получил множество алых акцентов: на центральной панели, на подлокотнике и в контрастной прострочке отделки кресел.
Такой автомобиль получил два варианта расцветки: полностью черную и эффектную двухцветную, сочетающую белый перламутровый оттенок с черным металликом. В последний окрашены стойки, крыша и корпуса боковых зеркал, а еще часть радиаторной решетки и задний спойлер. Кроме того, Camry в версии S-Edition оснастили 18-дюймовыми легкосплавными дисками в эксклюзивном исполнении.
В движение седан приводится 2,5-литровой бензиновой «четверкой» мощностью 181 л. с., работающий в паре с шестискоростным «автоматом». «Кэмри» именно с таким мотором чаще всего выбирают наши соотечественники.
Кстати, в комплекте со всеми этими визуальными наворотами «четырехдверки» идут особые условия приобретения, действующие до 31 марта. В дополнение к стандартной гарантии сроком на 3 года или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит раньше), прилагается дополнительный постгарантийный контракт на 1 год или 130 000 км.
Не лишними будут программа «Помощь на дороге» с круглосуточной поддержкой и целой россыпью сервисов, необходимых в случае непредвиденных ситуаций, а также 100 000 рублей выгоды, если покупать Toyota Camry S-Edition по Trade-in.
Между тем, для европейских покупателей компания Toyota готовит другую новинку — субкомпактный кроссовер с полным приводом и экономичной гибридной силовой установкой. Паркетник дебютирует 3 марта на автосалоне в Женеве.