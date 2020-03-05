Hover возвращается: внедорожник Haval H5 начнут продавать в России в апреле

Фото: Haval
По Сети начали расползаться слухи, что совсем скоро российская продуктовая линейка Haval вырастит еще на одну модель. Речь идет о внедорожнике, хорошо знакомом нашим соотечественникам. И это, напоминает портал «АвтоВзгляд» будет уже третья попытка китайского «вездехода» завоевать рынок.

По данным, опубликованным на форуме Haval-Clubs, внедорожник Haval H5 представят россиянам 20 апреля. С этого же дня, судя по всему, стартуют и продажи. Правда, информация никак не подтверждена официально. Но шпионские снимки говорят, что первые экземпляры «проходимца» уже сошли с конвейера тульского завода, и машины начали поступать к дилерам.

Напомним, что в 2011 году россиянам уже был предложен этот внедорожник под именем Great Wall Hover H5. Автомобиль успешно продавался до 2016 года, пока у «поднебесной» компании не случились финансовые проблемы, связанные с работой дистрибьютора. Вскоре модель вернулась как DW Hower H5 сборки завода «Дервейс», но продержалась около года.

Предполагается, что в распоряжении Haval H5 будет бензиновый или дизельный моторы мощностью 190 и 150 л. с. соответственно, агрегатированные с «механикой» и полным приводом. Основной конкурент новинки — UAZ Patriot. Но сможет ли китайский внедорожник дать фору «россиянину», будет зависеть от прейскуранта.

Между тем, Great Wall собирается вернуться в Россию уже в 2020 году с двумя пикапами — Wingle 7 и Pao. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», продажи первого ребята из КНР запустят в июне, а второй прикатит к дилерам в октябре. Грузовички будут представлены в шоу-румах Haval.

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5 марта 2020
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