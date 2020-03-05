Hover возвращается: внедорожник Haval H5 начнут продавать в России в апреле

По данным, опубликованным на форуме Haval-Clubs, внедорожник Haval H5 представят россиянам 20 апреля. С этого же дня, судя по всему, стартуют и продажи. Правда, информация никак не подтверждена официально. Но шпионские снимки говорят, что первые экземпляры «проходимца» уже сошли с конвейера тульского завода, и машины начали поступать к дилерам.

Напомним, что в 2011 году россиянам уже был предложен этот внедорожник под именем Great Wall Hover H5. Автомобиль успешно продавался до 2016 года, пока у «поднебесной» компании не случились финансовые проблемы, связанные с работой дистрибьютора. Вскоре модель вернулась как DW Hower H5 сборки завода «Дервейс», но продержалась около года.