Опубликованы неожиданные фотографии «русского Прадо» от УАЗ

Напомним, что UAZ Patriot получит новую оптику, бамперы и решетку радиатора. Кроме того, авто обзаведется задними крыльями и капотом иной формы. Внутри будут ждать перелицованные передняя панель с новым мультимедийным комплексом и центральный тоннель.

Автомобиль порадует новыми функциями — подогревом руля и «лобовухи», системой помощи при спуске и разными режимами работы полного привода.

Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «вездеход» оснастят новым мотором ЗМЗ, работающим в сочетании с уже знакомым «автоматом» Punch или свежей шестискоростной МКП. Последняя придет на смену пятиступенчатой «механике». Новинка увидит свет во второй половине 2021 года.