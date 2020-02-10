Опубликованы неожиданные фотографии «русского Прадо» от УАЗ

Благодаря патентным рисункам, опубликованным в базе Федерального института промышленной собственности, дизайнеры RCI News и «Российской газеты» показали, как будет выглядеть модернизированный УАЗ «Патриот».
Как уточняют создатели изображений, в основу рендеров легли официальные фото «Патриота» актуального поколения, если речь идет об экстерьере. А вот салон показали, поколдовав над образом кроссовера УАЗ с индексом 3170, так и не пошедшего в серию.
Напомним, что UAZ Patriot получит новую оптику, бамперы и решетку радиатора. Кроме того, авто обзаведется задними крыльями и капотом иной формы. Внутри будут ждать перелицованные передняя панель с новым мультимедийным комплексом и центральный тоннель.
Автомобиль порадует новыми функциями — подогревом руля и «лобовухи», системой помощи при спуске и разными режимами работы полного привода.
Как уже писал портал «АвтоВзгляд», «вездеход» оснастят новым мотором ЗМЗ, работающим в сочетании с уже знакомым «автоматом» Punch или свежей шестискоростной МКП. Последняя придет на смену пятиступенчатой «механике». Новинка увидит свет во второй половине 2021 года.