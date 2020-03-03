Китайский Haval построит в России еще один завод

Первый российский завод марки, построенный в Тульской области, запустил производство в июне 2019 года. А первой моделью, сошедшей с его конвейеров, стал паркетник Haval F7. Вслед за этим стартовала сборка купеобразного кроссовера F7x и рамного внедорожника H9.

Теперь же в планах ребят из Поднебесной построить еще одну производственную площадку там же, недалеко от «самоварной столицы», вложив в нее 17,75 млрд. рублей. Под предприятие готовится участок земли площадью в 10 000 кв. м в индустриальном парке «Узловая». Завод производственной мощностью 80 000 двигателей в год обеспечит 300 дополнительных рабочих мест.

Стоит отметить, что китайский бренд, лидирующий на российском рынке среди китайских компаний, строит столь оптимистичные планы не зря. Напомним, что в 2019 году продажи Haval в нашей стране выросли на колоссальные 282% (было продано около 10 000 машин), и автостроитель, похоже, не собирается на этом останавливаться.