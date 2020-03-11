В России отзывают автомобили BMW из-за отваливающегося стоп-сигнала

Под сервисное мероприятие попало 35 BMW 6-Series Gran Coupe, отданных в руки покупателей с апреля 2013 по август 2016 года. Как пояснили специалисты бренда, крепления верхнего стоп-сигнала со временем могу ослабнуть. В крайнем случае это грозит тем, что фонарь просто-напросто отвалится.

Представители марки обещают в ближайшее время связаться с владельцами проблемных машин и сообщать о проблеме. Правда, только в том случае, если владелец первый. Иначе придется самостоятельно узнавать, попадает ли конкретное авто под отзыв. Для этого нужно на сайте Росстандарта в разделе «Сервисы» в строку поисковика вбить VIN. Если авто участвовало в отзывах, система об этом оповестит. Затем необходимо связаться с дилером и записаться на ремонт. Все запчасти и работы, связанные с отзывом, производитель предоставляет бесплатно.

Кстати, отзывные акции баварского автостроителя не такая уж и редкость. Так, в середине февраля в сервисы отправили почти 1700 BMW 3-й серии, проданных более 20 лет назад. Бракованные авто были обордованы небезопасными подушками безопасности.