Ремонт за чужой счет: самые крупные отзывные кампании автомобилей в России в 2019 году

По данным Интерфакс, в прошлом году в России под отзыв попали 649 600 автомобилей, почти 1 100 мотоциклов и даже снегоходы. Нас интересуют, прежде всего, машины, потому на них и остановимся.
В 2019 году масштабный отзыв провел АВТОВАЗ, пригласив к дилерам владельцев 32 892 фургонов и универсалов LADA Largus. Причина — возможное смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов. Из-за этого на педали тормоза возникало повышенное усилие, что могло привести к аварии. Дилеры проверяли узел и меняли его целиком.
А 94 615 кросс-хэтчей LADA XRAY отозвали из-за неустойчивого к ржавчине капота. Деталь уберегли от рыжих пятен с помощью клеящейся пленки, которую нанесли на капоты машин. Однако была у «Иксрея» история и похлеще. В машинах признали наличие возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления. Причем автомобиль надо было доставить в сервис на эвакуаторе, ведь в случае возникновения неисправности, «хэтч» стал бы попросту неуправляемым. Дилеры бесплатно меняли промежуточный вал, что решало проблему.
Крупную кампанию в 2019 году объявила и Renault, пригласив на сервис владельцев 78 461 кроссоверов Renault Kaptur, выпущенных на московском заводе «Рено Россия» с 2015-го по 2020 год. Причина — некорректная работа запирающего устройства капота из-за которого капот может открыться во время движения.
По словам владельцев кроссоверов, технические работы занимают 3—4 часа. За это время сервисмены меняют сам замок, спиливают петлю замка и устанавливают накладку с новой петлей. Петли окрашены в цвет капота, плюс мастера дают гарантию от коррозии, так что красить ничего не надо.
Один из крупнейших отзывов провела компания Nissan. Из-за печально известных подушек безопасности Takata на сервис пригласили 162 000 владельцев Note и Tiida, проданных в нашей стане в период с января 2007 по август 2014 года.
Напомним, что пресловутые подушки срабатывали некорректно, выстреливая в водителя и пассажира металлическими деталями, тем самым нанося людям тяжелые травмы.
Аналогичные «эйрбеги» устанавливались на целую россыпь моделей преимущественнно японских производителей, включая Mazda, Honda, Toyota и Lexus. Каждый из брендов в разное время инициировал крупномасштабные сервисные кампании по всему миру.