Ремонт за чужой счет: самые крупные отзывные кампании автомобилей в России в 2019 году

А 94 615 кросс-хэтчей LADA XRAY отозвали из-за неустойчивого к ржавчине капота. Деталь уберегли от рыжих пятен с помощью клеящейся пленки, которую нанесли на капоты машин. Однако была у «Иксрея» история и похлеще. В машинах признали наличие возможного дефекта вала электроусилителя рулевого управления. Причем автомобиль надо было доставить в сервис на эвакуаторе, ведь в случае возникновения неисправности, «хэтч» стал бы попросту неуправляемым. Дилеры бесплатно меняли промежуточный вал, что решало проблему.

Крупную кампанию в 2019 году объявила и Renault, пригласив на сервис владельцев 78 461 кроссоверов Renault Kaptur, выпущенных на московском заводе «Рено Россия» с 2015-го по 2020 год. Причина — некорректная работа запирающего устройства капота из-за которого капот может открыться во время движения.

По словам владельцев кроссоверов, технические работы занимают 3—4 часа. За это время сервисмены меняют сам замок, спиливают петлю замка и устанавливают накладку с новой петлей. Петли окрашены в цвет капота, плюс мастера дают гарантию от коррозии, так что красить ничего не надо.