В Сети появилось очередное фото нового BMW M3 с огромной решеткой радиатора

Гигантская фальшрадиаторная решетка BMW M3 нового поколения на фото, опубликованном на форуме Bimmerpost, практически в точности повторяет по очертаниям таковую на последнем концепткаре марки Concept i4. Но, по заверениям автора публикации, «эмка» именно с таким дизайном пойдет в серию, так что надеяться, что это очередной прототип не приходится.

Судя по комментариям, новый дизайн крайне не понравился фанатам BMW и M-семейства. Но, похоже, всем несогласным придется смириться. Кстати, ранее были обнародованы снимки задней части M3. Судя по ним, новинка получит небольшой интегрированный в крышку багажника спойлер и четыре сдвоенных патрубка выпускной системы.