В Сети появилось очередное фото нового BMW M3 с огромной решеткой радиатора

Гигантская фальшрадиаторная решетка BMW M3 нового поколения на фото, опубликованном на форуме Bimmerpost, практически в точности повторяет по очертаниям таковую на последнем концепткаре марки Concept i4. Но, по заверениям автора публикации, «эмка» именно с таким дизайном пойдет в серию, так что надеяться, что это очередной прототип не приходится.
Судя по комментариям, новый дизайн крайне не понравился фанатам BMW и M-семейства. Но, похоже, всем несогласным придется смириться. Кстати, ранее были обнародованы снимки задней части M3. Судя по ним, новинка получит небольшой интегрированный в крышку багажника спойлер и четыре сдвоенных патрубка выпускной системы.
По некоторым данным, «горячую» новинку оснастят битурбированной «шестеркой» мощностью 480 л. с., а автомобиль в версии Competition получит движок, форсированный до 510 «лошадей». Собственно, такой же агрегат стоит на вооружении у кроссоверов BMW X3 M и X4 M, чья премьера состоялась в феврале 2019 года.
Тем временем компания BMW представила свой логотип в новом исполнении: эмблема дебютировала на вышеупомянутом шоу-каре Concept i4 — предвестнике серийного фастбэка, работающего от батареек. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», значок полностью лишился черного цвета, получив прозрачный внешний обод.