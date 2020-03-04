В Сети появилось очередное фото нового BMW M3 с огромной решеткой радиатора

Фото: BMW
В Сеть просочилось очередное шпионское фото новой BMW M3. На этот раз «заряженный» седан показал публике переднюю часть, чей дизайн вызвал шквал неоднозначных эмоций поклонников марки. Похоже, эксперименты баварцев с формой и размерами радиаторной решетки зашли слишком далеко.

Гигантская фальшрадиаторная решетка BMW M3 нового поколения на фото, опубликованном на форуме Bimmerpost, практически в точности повторяет по очертаниям таковую на последнем концепткаре марки Concept i4. Но, по заверениям автора публикации, «эмка» именно с таким дизайном пойдет в серию, так что надеяться, что это очередной прототип не приходится.

Судя по комментариям, новый дизайн крайне не понравился фанатам BMW и M-семейства. Но, похоже, всем несогласным придется смириться. Кстати, ранее были обнародованы снимки задней части M3. Судя по ним, новинка получит небольшой интегрированный в крышку багажника спойлер и четыре сдвоенных патрубка выпускной системы.

  • Фото: bimmerpost.com
  • Фото: bimmerpost.com

По некоторым данным, «горячую» новинку оснастят битурбированной «­шестеркой» мощностью 480 л. с., а автомобиль в версии Competition получит движок, форсированный до 510 «лошадей». Собственно, такой же агрегат стоит на вооружении у кроссоверов BMW X3 M и X4 M, чья премьера состоялась в феврале 2019 года.

Тем временем компания BMW представила свой логотип в новом исполнении: эмблема дебютировала на вышеупомянутом шоу-каре Concept i4 — предвестнике серийного фастбэка, работающего от батареек. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», значок полностью лишился черного цвета, получив прозрачный внешний обод.

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4 марта 2020
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