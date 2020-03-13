Почему главная автомобильная премия страны «ТОП-5 АВТО» не заметила ярких новинок рынка

Несмотря на то, что российский авторынок уже не первый год сужается, а продажи падают, у нас регулярно появляются новые модели. Покупателю есть из чего выбирать, а это всегда хорошо. Вот и прошлый год порадовал массой интересных предложений. Их было особенно много среди городских машин и кроссоверов.
В номинации «компактный городской автомобиль» лично я выделил LADA Vesta с вариатором. Сама по себе машина не новая, но весьма популярная у россиян. А появление CVT сделала отечественный седан еще привлекательнее, ведь настроили трансмиссию удачно. В отличие от того же XRAY Cross, где инженеры решили явно поберечь вариатор, Vesta отличает более бойкий характер и это позволяет ехать на седане не так, как за пенсией в сберкассу.
Выcокие баллы я поставил и новым Mazda3 и KIA Ceed SW. Тут заслуга исключительно «огненной» внешности, а не жесткой подвески. Могу сказать, что обе машины также приглянулись большинству коллег, потому и вошли в шорт-лист премии.
Ну а самое большее число номинантов было в классе компактных кроссоверов и автомобилей повышенной проходимости — целых 23 штуки. Это объяснимо, потому как сегмент не первый год растет. Сюда вошли и кроссовер Renault Arkana, и яркий рамный внедорожник Suzuki Jimny и россыпь китайцев, включая Chery Tiggo 7, Haval F7 и F7x. И вот тут мнения серьезно разошлись.
В принципе понятно, почему в шорт-лист не попали «китайцы» — им еще работать и работать над собой. Но ведь и Renault Arkana с Suzuki Jimny в него не вошли. Хотя, например, и я, и Вячеслав Субботин, ведущий программы «Минтранс» на Ren TV, поставили моделям высокие баллы. Ведь это действительно интересные и прорывные автомобили, хотя и не лишенные слабых мест. Arkana, по сути, самая ожидаемая премьера прошлого года. Ну а компактный Jimny поклонники марки ждали уже давно. Кстати, вся квота этих рамных внедорожников на Россию уже выбрана, что лишний раз говорит о популярности этого нишевого автомобиля.
Трудно сказать, почему коллеги из жюри премии «ТОП-5 АВТО» обошли вниманием эти новинки. Может быть, в «Аркане» их смутила надежность малообъемного мотора, а Jimny, посчитали они, направлен на очень узкий сегмент покупателей. Но ведь у «японца» в России фактически нет конкурентов. А у Arkana имеется как традиционный атмосферный мотор объемом 1,6 л (114 л. с.), так и проверенный на «Мерседесах» малообъемный наддувный двигатель 1,3 л (150 л. с.), да и оснащение не бедное, не говоря уж о неординарной внешности.
Но так или иначе, жюри приняло коллективное решение. Потому в финале оказались другие модели.