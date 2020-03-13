Почему главная автомобильная премия страны «ТОП-5 АВТО» не заметила ярких новинок рынка

Несмотря на то, что российский авторынок уже не первый год сужается, а продажи падают, у нас регулярно появляются новые модели. Покупателю есть из чего выбирать, а это всегда хорошо. Вот и прошлый год порадовал массой интересных предложений. Их было особенно много среди городских машин и кроссоверов.

В номинации «компактный городской автомобиль» лично я выделил LADA Vesta с вариатором. Сама по себе машина не новая, но весьма популярная у россиян. А появление CVT сделала отечественный седан еще привлекательнее, ведь настроили трансмиссию удачно. В отличие от того же XRAY Cross, где инженеры решили явно поберечь вариатор, Vesta отличает более бойкий характер и это позволяет ехать на седане не так, как за пенсией в сберкассу.

Выcокие баллы я поставил и новым Mazda3 и KIA Ceed SW. Тут заслуга исключительно «огненной» внешности, а не жесткой подвески. Могу сказать, что обе машины также приглянулись большинству коллег, потому и вошли в шорт-лист премии.