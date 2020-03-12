Шапка-треуголка: тест шин Goodyear UltraGrip Ice Arctic

Уже несколько лет подряд тест-пилоты «АвтоВзгляда» не только проверяют шины в условиях закрытых полигонов, но и проводят собственные ресурсные испытания. Ведь именно так можно понять основные слабые места той или иной «обуви» для автомобиля. Этой зимой мы устроили жесткую проверку «шиповкам» Goodyear UltraGrip Ice Arctic.
Как рассказали представители компании, при разработке этой модели шин, основное внимание создатели уделили улучшению плавности хода, акустическому комфорту и, конечно же, стабильности на снежной дороге, где частенько попадается лед. А на льду, лучше всего тормозят именно шипы. Законы физики не переделать. Вот поэтому, для начала, пара слов о строении шипов. Они, как и у всех производителей, алюминиевые, с твердосплавной вставкой. Но тут есть свои хитрости.
Твердосплавную вставку полукруглой формы посадили в треугольный корпус, а чтобы шип не вышел слишком громоздким, с этого корпуса удалили излишки металла. Таким образом, основание шипа стало похоже на шапку-треуголку. Такая конструкция позволяет шипам лучше «вгрызаться» в лед, а «треуголка» прочно удерживает шип в резиновой смеси.
Поэтому даже на асфальте, «когти» очень нелегко вырвать с корнем. Мы проверяли. За зиму из четырех колес кроссовера потерялись лишь два шипа. При том, что стиль вождения был далеко не пенсионерским, а Дед Мороз снега городу Москве не отсыпал.
Отметим и резиновую смесь Ice Arctic. Она состоит из двух слоёв. Внешний, с высоким содержанием диоксида кремния (силики) и функциональных полимеров, дает возможность резине сохранять эластичность в мороз. А еще мягкий компаунд дарит дополнительное сцепление с мокрым асфальтом.
Внутренний слой намного жестче. Он, в том числе, отвечает и за надежную фиксацию шипов. Ну а в целом, такой сэндвич делает управляемость автомобилем понятнее, да в поворотах автомобиль ведет себя точнее. Если задняя ось вдруг пошла в занос, не надо судорожно работать рулем. Достаточно лишь небольшого корректирующего действия. И под газом машина легко выходит из сложной ситуации.
А вот шум мог бы быть и немного меньше. На сухом асфальте шорох покрышек отчетливо проникает в салон. Ну а на заснеженной дороге, по которой мы все же проехали этой зимой, претензий к акустическому комфорту нет.
Хороша и плавность хода. По асфальту машина идет плавно и уверенно. Да и гребет в снежной каше тоже отменно. Спасибо направленному рисунку протектора и хорошим грунтозацепам в плечевой зоне.
Проселочные дороги покрышки глотают, как сладкие мандарины. Ямы и даже рытвины средних размеров они сглаживают так, что в салоне не трясет. А на гравийной трассе из зубов не выпадают пломбы. Главное, не зевать и смотреть вперед, чтобы не пропустить крупную яму. И помнить, что дорожный просвет у машины не безграничен.