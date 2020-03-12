Шапка-треуголка: тест шин Goodyear UltraGrip Ice Arctic

Твердосплавную вставку полукруглой формы посадили в треугольный корпус, а чтобы шип не вышел слишком громоздким, с этого корпуса удалили излишки металла. Таким образом, основание шипа стало похоже на шапку-треуголку. Такая конструкция позволяет шипам лучше «вгрызаться» в лед, а «треуголка» прочно удерживает шип в резиновой смеси.

Поэтому даже на асфальте, «когти» очень нелегко вырвать с корнем. Мы проверяли. За зиму из четырех колес кроссовера потерялись лишь два шипа. При том, что стиль вождения был далеко не пенсионерским, а Дед Мороз снега городу Москве не отсыпал.

Отметим и резиновую смесь Ice Arctic. Она состоит из двух слоёв. Внешний, с высоким содержанием диоксида кремния (силики) и функциональных полимеров, дает возможность резине сохранять эластичность в мороз. А еще мягкий компаунд дарит дополнительное сцепление с мокрым асфальтом.

Внутренний слой намного жестче. Он, в том числе, отвечает и за надежную фиксацию шипов. Ну а в целом, такой сэндвич делает управляемость автомобилем понятнее, да в поворотах автомобиль ведет себя точнее. Если задняя ось вдруг пошла в занос, не надо судорожно работать рулем. Достаточно лишь небольшого корректирующего действия. И под газом машина легко выходит из сложной ситуации.