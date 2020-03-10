Автомобили, которые по ряду причин приедут в Россию с опозданием

Причин, по которым ряд автопроизводителей отложит вывод новых моделей на наш рынок, в последнее время накопилось предостаточно. Странная китайская зараза стала причиной сбоев поставок на многих автозаводах. Ну а рухнувшие на днях цены нефть потащили за собой и наш «деревянный». Теперь цены на новые машины уж точно поползут вверх. А значит, автостроители могут в таких условиях взять паузу и повременить с выводом новых моделей.

Audi A4

Мы ждали появление рестайлинговой версии немецкого седана этой весной. Но российскую премьеру, вполне могут перенести на более поздний срок. А ведь это не стандартный фейслифтинг. Все кузовные панели у машины новые. Оптика базовой версии — светодиодная, а за доплату предложат матричные фары, изменяющие световой пучок, чтобы не слепить встречных водителей. Главная новация в салоне — медиасистема MMI последнего поколения с сенсорным экраном диагональю 10,1 дюйма.

Есть изменения и в моторной гамме. Вместо 1,4-литрового наддувного агрегата предложат 2-литровый в трех вариантах форсировки — 150 л. с., 190 л. с. и 245 л. с. Правда какова будет линейка двигателей для нашей страны, пока неясно.

Skoda Rapid

Ожидалось, что лифтбэк второго поколения приедет к нашим покупателям уже в первом квартале 2020 года. Предполагалось даже, что машина появится у дилеров уже в марте. Но запуск пришлось отложить из-за того, что на калужском заводе Volkswagen Group временно сократился ежедневный объем производства модели из-за дефицита компонентов от международного поставщика.

Речь идет о задней оптике. Новым сроком появления «Рапида» на рынке назывался май. Однако рискнем предположить, что из-за обвала рубля производитель может еще раз отложить премьеру, пока экономическая ситуация не стабилизируется.