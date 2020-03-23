Корейцы обновили комплектации для Genesis G90 в России

Представительская «четырехдверка» Genesis G90 предложена в пяти комплектациях — Prestige, Premier, Elite, Royal и Royal Long. Автомобиль во всех вариантах обзавелся еще одним электронным ассистентом экстренного торможения, работающим при движении задним ходом. Система различает не только неподвижные препятствия и движущиеся автомобили, но и пешеходов.

Кроме того, пакет Smart Sense с интеллектуальным круиз-контролем и ассистентом удержания машины в полосе движения, отныне доступен не только в «максималке», а почти во всех версиях авто 2020 модельного года, кроме базовой.

Напомним, что G90 оснащается тремя моторами — на выбор: 3,8-литровым мощностью 309 л. с., 370-сильным объемом 3,3 л или движком на 5 л, развивающим 413 «лошадей». В пару к ним определили безальтернативный восьмискоростной «автомат». Ценник стартует от 4 690 000 рублей.