Genesis G70 обновился и получил в России новые комплектации

Бизнес-седан Genesis G70 нового модельного года теперь предложен в шести комплектациях: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. «Четырехдверка» в базовой версии сменила дизайн 18-дюймовых колесных дисков.
Авто в варианте Elegance расширило список оснащения. Там появились руль с подогревом, электромеханический «ручник» с режимом автоматического удержания и водительское кресло с электрорегулировкой в 8 направлениях, а также беспроводная зарядка для смартфона. G70 Advance 2020 года обзавелся «проекционником» на лобовом стекле и сиденьями переднего ряда с вентиляцией.
Отныне эти две комплектации можно дополнить пакетом Sport с 19-дюймовыми дисками черного цвета, выполненными из темного хрома декоративными элементами в экстерьере и интерьере и акустической системой с 15-ю динамиками.
Кроме того, для авто в версии Advance теперь доступен набор систем активной безопасности Smart Sense. А Genesis G70 Supreme и Sport щеголяет цифровой «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и панорамным люком.
А вот комплектация Business — совершенно новая. Она стоит на ступень выше базовой отличается светодиодной оптикой, подогревом руля и беспроводной зарядкой для телефона.
Как и раньше, Genesis G70 оснащается двухлитровым бензиновым мотором в двух вариантах форсировки: на 197 и 247 л. с. Движку аккомпанирует восьмискоростной «автомат» и система полного привода. Ценник сегодня стартует от 2 199 000 рублей.
Между тем к премьере готовится Genesis G80 нового поколения. Как сообщал портал «АвтоВзгляд», корейцы раскрыли его внешность, выполненную в единой стилистике с новейшим соплатформенным кроссовером GV80.