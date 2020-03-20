Genesis G70 обновился и получил в России новые комплектации

Бизнес-седан Genesis G70 нового модельного года теперь предложен в шести комплектациях: Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. «Четырехдверка» в базовой версии сменила дизайн 18-дюймовых колесных дисков.

Авто в варианте Elegance расширило список оснащения. Там появились руль с подогревом, электромеханический «ручник» с режимом автоматического удержания и водительское кресло с электрорегулировкой в 8 направлениях, а также беспроводная зарядка для смартфона. G70 Advance 2020 года обзавелся «проекционником» на лобовом стекле и сиденьями переднего ряда с вентиляцией.

Отныне эти две комплектации можно дополнить пакетом Sport с 19-дюймовыми дисками черного цвета, выполненными из темного хрома декоративными элементами в экстерьере и интерьере и акустической системой с 15-ю динамиками.

Кроме того, для авто в версии Advance теперь доступен набор систем активной безопасности Smart Sense. А Genesis G70 Supreme и Sport щеголяет цифровой «приборкой» диагональю 12,3 дюйма и панорамным люком.