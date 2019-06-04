Genesis представил в России обновленный седан G90

Автомобиль получил изменения в экстерьере по традиционной схеме — он обзавелся новыми фарами, другой радиаторной решеткой и воздухозаборниками. Но главные новшества касаются технической начинки седана, которая включает модернизированнаую мультимедийную систему, функцию активного шумоподавления (ANC) и подвеску с электронным управлением жесткостью амортизаторов.

В комплекс систем безопасности теперь входят ассистент мониторинга слепых зон, адаптивный круиз-контроль, контроль полосы движения, а также доработанная система аварийного торможения и предупреждения столкновения, которая теперь может распознавать велосипедистов и мотоциклистов.

На российским рынке рестайлинговый Genesis G90 оснащается тремя моторами: 3,8-литровым «атмосферником» V6 мощностью 309 л. с., 370-сильным двигателем V6 с двойным турбонаддувом объемом 3,3 л. и 5-литровым агрегатом V8 мощностью 413 л. с. Все модификации оборудованы восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

G90 представлен в двух версиях колесной базы — стандартной и удлиненной (G90 L). Всего для рестайлингового седана предлагается восемь цветов кузова. Цены на модель варьируются от 4 690 000 до 6 560 000 рублей.