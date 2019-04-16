Когда летом опасно пользоваться круиз-контролем

Опасность заключается в том, что именно функция круиз-контроля может легко спровоцировать эффект аквапланирование в тот момент, когда автомобиль начнет самостоятельно набирать заданную скорость. Ведь при резком ускорении колесам проще всего поймать водяной клин. Причем такая ситуация может произойти даже на небольшой скорости — при 40—60 км в час.

Усугубляется ситуация еще и тем фактом, что во время дождя капли моторного масла и прочих технических жидкостей, попавших на дорогу, концентрируются на поверхности луж. Такая пленка на воде обеспечивает идеальные условия для потери контакта колеса с асфальтом, и, конечно, неконтролируемое ускорение в таких обстоятельствах чревато самыми печальными последствиями. Так что круиз-контроль необходимо отключать уже при первых каплях дождя.

Кроме того, не рекомендуется пользоваться «автопилотом» при монотонном движении на пустой трассе с однообразным ландшафтом, когда водителя начинает одолевать сон. Если он самостоятельно начнет орудовать педалью газа, это внесет в управление автомобилем хоть какое-то разнообразие. Хотя при малейшем признаке сонливости лучше остановится на ближайшей парковке и подремать двадцать-тридцать минут. Обычно этого вполне хватает, чтобы хотя бы на время взбодриться.