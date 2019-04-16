Когда летом опасно пользоваться круиз-контролем

Круиз-контроль в современных автомобилях уже перестал быть роскошью, и многие водители привыкли доверять этой функции, особенно во время летних поездок к южным морям. Однако далеко не все знают, при каких условиях пользоваться «автопилотом» крайне опасно.
Не стоит забывать, что во всем нужна мера, и это также касается использования электронных ассистентов водителя, которым оснащены современные автомобили. Портал «АвтоВзгляд» уже писал, почему не стоит злоупотреблять круиз-контролем зимой на обледенелой или заснеженной трассе. Но, как известно, летом дорожное покрытие тоже может быть скользким во время дождя.
Мало того, движение по мокрому асфальту с лужами чревато эксклюзивным сюрпризом — аквапланированием. Напомним, что это опасное явление характеризуется потерей сцепления шины с дорожным полотном из-за водяного слоя на его поверхности. По понятным причинам автомобиль становится неуправляемым, в результате чего возрастает риск неконтролируемого заноса и, как следствие — серьезного ДТП.
Опасность заключается в том, что именно функция круиз-контроля может легко спровоцировать эффект аквапланирование в тот момент, когда автомобиль начнет самостоятельно набирать заданную скорость. Ведь при резком ускорении колесам проще всего поймать водяной клин. Причем такая ситуация может произойти даже на небольшой скорости — при 40—60 км в час.
Усугубляется ситуация еще и тем фактом, что во время дождя капли моторного масла и прочих технических жидкостей, попавших на дорогу, концентрируются на поверхности луж. Такая пленка на воде обеспечивает идеальные условия для потери контакта колеса с асфальтом, и, конечно, неконтролируемое ускорение в таких обстоятельствах чревато самыми печальными последствиями. Так что круиз-контроль необходимо отключать уже при первых каплях дождя.
Кроме того, не рекомендуется пользоваться «автопилотом» при монотонном движении на пустой трассе с однообразным ландшафтом, когда водителя начинает одолевать сон. Если он самостоятельно начнет орудовать педалью газа, это внесет в управление автомобилем хоть какое-то разнообразие. Хотя при малейшем признаке сонливости лучше остановится на ближайшей парковке и подремать двадцать-тридцать минут. Обычно этого вполне хватает, чтобы хотя бы на время взбодриться.