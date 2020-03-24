Sollers ожидает сокращение производства новых авто в России из-за падения спроса

Посещаемость шоу-румов в Москве и Санкт-Петербурге, по данным РБК, полученным от представителей «Соллерса», упала на 40%: люди стараются как можно меньше бывать в общественных местах. В регионах ситуация пока не такая критичная, но и там покупатели начнут откладывать покупку авто до лучших времен, когда COVID-19 распространится сильнее.

А резкое падение спроса автомобилей, по понятным причинам, отразится на объемах производства. Не сложно предположить, что в таком случае изготавливать меньше машин будут не только предприятия Sollers (УАЗ, совместные производства с Ford, Mazda и Isuzu), но и прочие автостроительные заводы в России.

Кстати, в «Соллерс» заверили, что остановки производства автомобилей на своих конвейерах из-за перебоев с комплектующими и запчастями не планируют. Чего не скажешь о сборочных линиях завода Volkswagen в Калуге и мощностей «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где собирают авто концерна. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», предприятия планируют остановить на двухнедельный срок с 30 марта именно по этой причине.