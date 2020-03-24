Volkswagen в России приостанавливает сборку автомобилей

Завод Volkswagen Group Rus, расположенный в Калуге, уходит на вынужденные каникулы с 30 марта по 10 апреля 2020 года. Причиной стала нехватка комплектующих, поставляемых с европейских предприятий.

– Volkswagen временно приостановит производство на автомобильном заводе в Калуге и контрактную сборку в Нижнем Новгороде на 2 недели, — уточнил порталу «АвтоВзгляд» директор по внешним и внутренним коммуникациям Volkswagen Group Rus Наталья Костюкович

Напомним, что на нижегородском заводе «Группы ГАЗ» по контракту изготавливают автомобили Volkswagen и Skoda. Вышеуказанный период будет считаться простоем и оплачиваться работникам предприятий соответственно. В компании Volkswagen пообещали, что сбои на производствах никак не повлияют на поставки готовых автомобилей и запчастей дилерам.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», свои предприятия в Европе приостановили бренды Jaguar и Land Rover, Honda и BMW, Ford и Daimler, Ferrari и Lamborghini. Зато заводы в Китае, где удалось побороть коронавирус, свою деятельность уже возобновили.