АВТОВАЗ опроверг слухи об обновлении LADA Vesta в 2020 году

Пережив фейслифтинг, LADA Vesta получит доработанную внешность, а также полностью новый интерьер с большим вертикальным экраном мультимедийной системы. По последним данным, среди обновок будут и светодиодный фары и фонари. Во всяком случае, об этом сообщает издание «Лада.Онлайн».

Правда, официальный представитель АВТОВАЗа не подтвердил порталу «АвтоВзгляд» информацию о скором обновлении «Весточки». Да и последний рестайлинг автомобиля прошел не так давно — осенью 2019 года. Тогда модель обзавелась не только новыми удобными подстаканниками и колесными дисками свежего дизайна, но и бесступенчатой коробкой передач.

Зато Vesta наверняка выйдет в новой спецверсии, как, собственно, и обещал Волжский автозавод в начале года. Напомним, речь шла о том, что большинство моделей марки увидят свет в свежем исполнении. Вероятно, среди них будет и «Веста».

Кстати, первое авто в специальной версии уже встало на конвейер — LADA XRAY Cross Instinct. Напомним, особенный хетчбэк будет отличаться двухцветной окраской кузова с крышей, корпусами боковых зеркал и дисками черного цвета, а также новой обивкой салона и мультимедийной системой с сервисами «Яндекс».