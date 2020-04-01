АВТОВАЗ поднял цены почти на все модели LADA

В целом, АВТОВАЗ прикрутил к ценникам своих авто от 5000 до 9000 рублей. Так, на российский бестселлер — LADA Granta — тольяттинцы зафиксировали минимальную прибавку. Отныне «бюджетник» в кузове седан обойдется в 460 900 рублей.

Ценник на LADA Vesta «потяжелел» на 7000: покупка «четырехдверного» авто выльется в 636 900 «целковых». На ту же сумму подорожал и Largus: фургон оценивается в 596 900 рублей. Приобретая внедорожник LADA 4x4, теперь нужно доложить ₽6000: его прайс стартует от 559 900 «деревянных».

Больше остальных огорчили прейскуранты на LADA Vesta SW в стандартном варианте и во вседорожной версии, а также на LADA XRAY Cross: плюс 9000 рублей. Покупка этих авто облегчит карман покупателя на 715 900, 822 900 и 776 900 рублей соответственно. Кстати, все битопливные «Лады», а также внедорожник Chevrolet Niva сохранили прежнюю стоимость.

Напомним, что АВТОВАЗ еще в середине марта предупредил о возможном подорожании авто из-за падения цен на нефть и, как следствие, удешевление рубля. При этом депутат Госдумы Михаил Емельянов призвал российского автогиганта не увеличивать стоимость машин, дабы не усложнять жизнь россиянам с небольшими доходами.