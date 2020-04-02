В России начали продавать внедорожник Isuzu D-Max, переделанный для серьезного бездорожья

Ателье Arctic Trucks основано в 1990 году в Исландии. На его счету участие более чем в 30 громких экспедициях в Арктике и Антарктике. Так что сомневаться в серьезности доработок японского пикапа не приходится.
Isuzu D-Max AT35 построили из обновленного грузовичка с трехлитровым турбодизелем мощностью 177 л. с., работающим вкупе с шестиступенчатой «механикой» или с АКП о шести скоростях, а также с системой полного привода с жестко подключаемым передним мостом.
Особенный D-Max укомплектован фаркопом, лебедкой, интегрированной в передний бампер, шноркелем, лифтованной подвеской, а также 17-дюймовым колесами с «боевыми» шинами, силовой дугой и защитой картера. Кроме того, инженеры расширили передний бампер и колесные арки.
Стоит отметить, что все доработки сертифицированы для модели, так что никаких дополнительных документов и отметок после приобретения получать не придется.