В России начали продавать внедорожник Isuzu D-Max, переделанный для серьезного бездорожья

Фото: Isuzu
В России стартовали продажи рамного внедорожника с грузовой платформой Isuzu D-Max в версии AT35. Над новинкой изрядно поработали специалисты международной компании Arctic Trucks, занимающейся тюнингом полноприводных «проходимцев» для экстремальных внедорожных условий.

Ателье Arctic Trucks основано в 1990 году в Исландии. На его счету участие более чем в 30 громких экспедициях в Арктике и Антарктике. Так что сомневаться в серьезности доработок японского пикапа не приходится.

Isuzu D-Max AT35 построили из обновленного грузовичка с трехлитровым турбодизелем мощностью 177 л. с., работающим вкупе с шестиступенчатой «механикой» или с АКП о шести скоростях, а также с системой полного привода с жестко подключаемым передним мостом.

Особенный D-Max укомплектован фаркопом, лебедкой, интегрированной в передний бампер, шноркелем, лифтованной подвеской, а также 17-дюймовым колесами с «боевыми» шинами, силовой дугой и защитой картера. Кроме того, инженеры расширили передний бампер и колесные арки.

Стоит отметить, что все доработки сертифицированы для модели, так что никаких дополнительных документов и отметок после приобретения получать не придется.

новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, автозаводы, внедорожник, бездорожье, запчасти, комплектующие, автопутешествие, автотуризм, пикапы, тюнинг
2 апреля 2020
770