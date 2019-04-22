Почему весной ржавчина появляется даже на пластиковых бамперах

Как ни странно, но ржавые точки, пятнышки и даже разводы можно обнаружить не только на металлических частях кузова машин, но и на пластике! Многих автовладельцев это ставит в тупик. Портал «АвтоВзгляд» расскажет, как привести машину в нормальный вид своими силами.
Пластик не ржавеет. Ржавеет только железо, — скажет любой изучавший химию в школе гражданин и будет прав. Но тем более сильный «разрыв шаблона» случается у такого «химика», когда на белоснежном пластиковом бампере своей машины он обнаруживает ржавые пятнышки. Причем «цвести» таким образом могут и все бампера, и молдинги, и прочий пластик. Особо мощный «урожай» ржавчины наблюдается по весне. Подобный эффект объясняется очень легко.
«Рыжики» появляются на пластиковом бампере из-за частичек железа, оказавшихся на нем. Откуда они там берутся? Все очень просто, даже если около вашей машины никто не резал и не шлифовал металл с помощью «болгарки». Частички железа попадают на авто вместе со слякотью с проезжей части. Дело в том, что с любой машины постоянно сыпется металлический порошок.
Больше всего его образуется при работе тормозов. Во фрикционном материале колодок для улучшения их тормозных свойств присутствует довольно много наполнителя из кусочков железной проволоки. Тормозной диск, состоящий из чугуна, тоже потихоньку стирается в процессе эксплуатации.
Эти опилки попадают на асфальт и потом в смеси с каплями слякоти оказываются на кузовах авто. И начинают там ржаветь, расстраивая по весне автовладельца.
Что же делать с ржавчиной на пластике? Для начала можно попытаться оттереть ржавое пятнышко чем-то твердым. Но есть риск, что на ЛКП после этого останутся царапины. Вместо этого всегда можно обратиться в специализированную СТО с просьбой отшлифовать бампера. Стоить эта операция будет не дешево, да и нет 100-процентной гарантии, что мастера сделают все, как следует.
Помня, что речь идет о продуктах износа тормозных колодок, для удаления ржавчины с пластика можно применить какой-нибудь «очиститель тормозных дисков» того или иного бренда, выпускающего автохимию. Как правило, ржавчина после этого исчезает. Если же такого препарата у вас под рукой нет, а специально ехать куда-то покупать его нет никакого желания, можно использовать и домашнюю «химию». Например, какой-либо очиститель для унитаза. Удаление ржавчины — одна из главных специализаций такого рода средств.
Ну, и уж совсем дедовский способ — сода с уксусной эссенцией. Их смесь удаляет любой ржавый налет. Главное тут не слишком усердствовать, оттирая ею бампер от рыжих пятнышек — содой, как абразивом, можно изрядно поцарапать краску.