Почему весной ржавчина появляется даже на пластиковых бамперах

Пластик не ржавеет. Ржавеет только железо, — скажет любой изучавший химию в школе гражданин и будет прав. Но тем более сильный «разрыв шаблона» случается у такого «химика», когда на белоснежном пластиковом бампере своей машины он обнаруживает ржавые пятнышки. Причем «цвести» таким образом могут и все бампера, и молдинги, и прочий пластик. Особо мощный «урожай» ржавчины наблюдается по весне. Подобный эффект объясняется очень легко.

«Рыжики» появляются на пластиковом бампере из-за частичек железа, оказавшихся на нем. Откуда они там берутся? Все очень просто, даже если около вашей машины никто не резал и не шлифовал металл с помощью «болгарки». Частички железа попадают на авто вместе со слякотью с проезжей части. Дело в том, что с любой машины постоянно сыпется металлический порошок.

Больше всего его образуется при работе тормозов. Во фрикционном материале колодок для улучшения их тормозных свойств присутствует довольно много наполнителя из кусочков железной проволоки. Тормозной диск, состоящий из чугуна, тоже потихоньку стирается в процессе эксплуатации.

Эти опилки попадают на асфальт и потом в смеси с каплями слякоти оказываются на кузовах авто. И начинают там ржаветь, расстраивая по весне автовладельца.