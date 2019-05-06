Первый тест-драйв обновленного Isuzu D-Max: кроссовер в грузовой шкуре

Выводя на российский рынок глубоко обновленный пикап Isuzu D-Max, японцы сыпали исключительно позитивом — 3-литровый дизель, способный пробежать 1 млн километров; колоссальная вместимость салона; самый просторный в классе кузов, самый высокий дорожный просвет… Но на поверку оказалось не все так сладко.
Мирон Горин

Возможность заказать пикап с полуторной кабиной, 235 мм клиренса, светодиоды везде, где только можно — да, любая лягушка нахваливает свое болото, предпочитая не раскрывать все его тайны. Что ж, раз так, то это сделаем мы, забравшись в самую его трясину.

Пожалуй, начнем с внешности — она, прямо скажем, на любителя. И если к задней части пикапа претензий нет, то его «морда» явно перегружена. От обилия линий слезятся глаза. Но самый главный провал во всей этой красоте — огромная щель в переднем бампере, куда не то, что щебенка пролетит, а легко зайдет приличных размеров булыжник. А дальше дорогостоящий ремонт радиатора. Представляем, как дилеры Isuzu потирают руки, прокручивая в голове список дополнительных опций, куда, при таком раскладе, незамедлительно войдет защитная сетка.

Интерьер пикапа японцы преподносили, как святую благодать. Мол, смотрите, как мы о вас позаботились — жесткий пластик разбавили мягкими вставками и, даже, подлокотник между передними сиденьями поставили. И не беда, что у конкурентов он присутствовал всегда, пусть даже и не во всех комплектациях.

«А еще, взгляните на наш 7-дюймовый цветной экран…», — и правда, прорыв. Да, помним, раньше его не было вовсе, а дилеры предлагали какой-то китайский заменитель. Теперь экран есть, но ощущения, что его все равно нет, осталось. Графика мультимедиа — унылая, цветов — немного, на русском языке интерфейс системы «общаться» не умеет, информацию с внешних носителей (название исполнителя или трека) — не показывает. А вот за 6 динамиков в салоне и два — в потолке «респект и уважуха» — звучат мощно и приятно.

Помнится, до рестайлинга у «грузовика» была полка с крышкой поверх передней панели, которая, правда, никогда не открывалась с первого раза. С обновлением ее убрали вовсе, впихнув туда блок системы ГЛОНАСС. Хочется спросить лоббистов такого решения, вы, друзья, когда это придумывали, в салон пикапа хотя бы раз заглядывали? Даже неопытному, в сфере инженерии и организации пространства в автомобиле, человеку, очевидно, что очечник — самая ненужная ниша в салоне. Еще ни в один очечник на свете, например, мои «Рэйбэны» не влезли. И есть подозрение, что большая часть автолюбителей им никогда не пользовалось.

Соглашусь с производителем, что задний ряд пикапа самый просторный в классе. Но цена тому простору — грош, когда сидишь с задранными до ушей коленями. Спасибо, что хоть USB-разъемов накидали — в салоне их теперь три.

Самый просторный кузов в классе? Да, подтверждаю. Правда, он короче, чем у конкурентов. Шире — да, но короче! Для тех, кто возит в кузове мототехнику — каждый сантиметр становится решающим при выборе пикапа.

Европейский дизельный мотор объемом 1,9 литра нам не привезли, посчитав, что Россия, как и Аргентина, достойна большего. Например, 3-литрового двигателя. Сочетается он с 6-ступенчатой «механикой» от Isuzu, либо 6-ступенчатым «автоматом» Aisin. Коробки новые для этого пикапа и способны справится с крутящим моментом, который вырос вместе с объемом двигателя до 430 Нм.

Прокатиться нам удалось на модификации пикапа с «автоматом». Очевидно, что трехлитровый дизель менее вибронагружен, чем 2,5-литровый, тот, что устанавливался на пикап ранее. Но его шум так и остался всепроникающим. С набором скорости, рокот в салоне пропорционально растет. Но тянет мотор приятно, ничего не скажешь. А вот расход у него далек от заявленных 9,2 литров — в смешанном режиме езды вышло под тринадцать!

Наваливать по серпантинам на «Ди-Максе» будет довольно сложно — пикап воротит «морду» от поворотов, куда его приходится, буквально, тащить за шиворот. А непробиваемая на кочках подвеска идет по ровному асфальту, считывая его рельеф, который трансформируется в мелкие вибрации.

На бездорожье в стоковой резине D-Max едет не лучше остальных пикапов с подключаемым полным приводом. Конечно, дорожный просвет позволяет заехать чуть дальше остальных, но имитация блокировок, как на дорестайлинговом пикапе, а не жесткие подключаемые блокировки — мертвому припарка.

Кто вообще решил, что они «Ди-Максу» не нужны? На Toyota Hilux или Mitsubishi L200 (это же конкуренты этому пикапу?) они есть, пусть только на задней оси. А здесь мы видим перед собой внедорожник, но с опцией кроссовера, причем такой, которая на реальном бездорожье явно проигрывает принудительной блокировке, а то и вовсе мешает уверенному движению.

Говоря о ценах, которые стартуют от 2 035 000 рублей, производитель делает упор на весьма богатую базовую комплектацию. Правда, совсем тихим голосом, добавляет: «За пикап с полуторной кабиной, где, вместо полноценного заднего дивана, установлена скамейка».

А еще за цвет не металлик с вас возьмут доплату в размере 15 000 рублей (за металлик — 20 000 ₽). Топовая же версия пикапа Energy обойдется в 2 499 000 рублей. Но, простите, это будет все тот же подключаемый полный привод, когда за 2 498 000 рублей тот же Mitsubishi предлагает L200 уже с более удобной и продвинутой полноприводной трансмиссией Super Select.

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6 мая 2019
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