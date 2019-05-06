Первый тест-драйв обновленного Isuzu D-Max: кроссовер в грузовой шкуре

Возможность заказать пикап с полуторной кабиной, 235 мм клиренса, светодиоды везде, где только можно — да, любая лягушка нахваливает свое болото, предпочитая не раскрывать все его тайны. Что ж, раз так, то это сделаем мы, забравшись в самую его трясину.

Пожалуй, начнем с внешности — она, прямо скажем, на любителя. И если к задней части пикапа претензий нет, то его «морда» явно перегружена. От обилия линий слезятся глаза. Но самый главный провал во всей этой красоте — огромная щель в переднем бампере, куда не то, что щебенка пролетит, а легко зайдет приличных размеров булыжник. А дальше дорогостоящий ремонт радиатора. Представляем, как дилеры Isuzu потирают руки, прокручивая в голове список дополнительных опций, куда, при таком раскладе, незамедлительно войдет защитная сетка.

Интерьер пикапа японцы преподносили, как святую благодать. Мол, смотрите, как мы о вас позаботились — жесткий пластик разбавили мягкими вставками и, даже, подлокотник между передними сиденьями поставили. И не беда, что у конкурентов он присутствовал всегда, пусть даже и не во всех комплектациях.