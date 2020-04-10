Эксперты обещают колоссальное подорожание автомобильных запчастей и комплектующих

Нельзя забывать и о том, что покупательская способность населения на фоне общей рыночной стагнации падает, помимо прочего, «благодаря» набранным кредитам и отсутствию динамики заработанной платы.

– Никаких сомнений нет в том, что рынок автомобильных аксессуаров, включая видеорегистраторы и радар-детекторы, упадет на 30%. Продажи в этом сегменте уже сейчас испытывают кризис. А пандемия — это лишь отпуск перед большой зачисткой. Однозначно рынок покинет множество игроков, работающих не на своем капитале, а на денежных средствах, взятых в кредит, — поделился своим мнением с «АвтоВзглядом» директор компании Silverstone Александр Потапов.

Большие надежды бизнесмены связывают с розничной торговлей через интернет. Если раньше запчасти и компоненты продавали лишь профильные фирмы, то сейчас уже многие популярные федеральные онлайн-магазины предлагают широкий спектр аксессуаров и комплектующих.

– На общем падающем рынке только интернет-розница может демонстрировать рост в 15—20% по сравнению с показателями прошлого года, — уверен директор по развитию торговой марки Berkut Максим Маркин.