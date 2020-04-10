Эксперты обещают колоссальное подорожание автомобильных запчастей и комплектующих

Автостроители несут финансовые и репутационные потери. Замороженные предприятия, нехватка комплектующих, качели курсов валют — все это не сулит ничего хорошего автоиндустрии в целом и «около плавающим», в частности. Например, производителям тех самых комплектующих, а также тюнингерам и прочим аксессуарщикам. Скажем больше: многие из них не выживут вообще.
– В сложившейся ситуации рынок автоаксессуаров и автокомпонентов будет, конечно, лихорадить, как и многие другие бизнес-процессы. Сейчас покупка «автодопов» отойдет на второй, а то и третий план! Причем самое заметное падение ожидается в массовом эконом-сегменте, — заявил порталу «АвтоВзгляд» директор по развитию торговой марки Berkut Максим Маркин.
По прогнозам независимых экспертов, стоимость запасных частей в ближайшем будущем может вырасти едва ли не вдвое, что мгновенно отразится на цене самих автомобилей. Похоже, спрос на автопродукцию и сопутствующие товары скоро не просто рухнет, а достигнет критической точки.
Нельзя забывать и о том, что покупательская способность населения на фоне общей рыночной стагнации падает, помимо прочего, «благодаря» набранным кредитам и отсутствию динамики заработанной платы.
– Никаких сомнений нет в том, что рынок автомобильных аксессуаров, включая видеорегистраторы и радар-детекторы, упадет на 30%. Продажи в этом сегменте уже сейчас испытывают кризис. А пандемия — это лишь отпуск перед большой зачисткой. Однозначно рынок покинет множество игроков, работающих не на своем капитале, а на денежных средствах, взятых в кредит, — поделился своим мнением с «АвтоВзглядом» директор компании Silverstone Александр Потапов.
Большие надежды бизнесмены связывают с розничной торговлей через интернет. Если раньше запчасти и компоненты продавали лишь профильные фирмы, то сейчас уже многие популярные федеральные онлайн-магазины предлагают широкий спектр аксессуаров и комплектующих.
– На общем падающем рынке только интернет-розница может демонстрировать рост в 15—20% по сравнению с показателями прошлого года, — уверен директор по развитию торговой марки Berkut Максим Маркин.
Нельзя не упомянуть и об искусственном увеличении цен на автомобильные детали. Не секрет, что предприниматели, пользуясь случаем, сознательно выкладывают на прилавки более дорогие товары.
– В условиях дефицита каждый зарабатывает, как умеет, и наживы ради коммерсанты целенаправленно придерживают дешевую продукцию, пытаясь избавиться от дорогого «неликвида». Ожидаемо тенденцию подхватывают и другие участники рынка, — прокомментировал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор фирмы «ЮриКар».
Пока что существующие складские резервы запасных частей в основном позволяют удовлетворять спрос на них. Тем более, что сам спрос снизился в результате карантинных мер, введенных правительством. Однако, уже приблизительно через месяц складские запасы начнут исчерпываться, и, если не будет новых поставок, возникнут перебои с продажами.
– В дальнейшем все будет зависеть от того, все ли поставщики смогли преодолеть кризис и избежать банкротства, — уверен технический директор агрегатора техпомощи и эвакуации МЭТР Денис Голосюк. — Возможно, с некоторыми запчастями проблемы решатся не сразу. Если же карантин затянется, в каналах поставок начнется цепная реакция обвала, когда отсутствие одних компонентов повлечет невозможность производства других. А на поиск альтернативных изготовителей и перенастройку их технологических линий может потребоваться достаточно много времени. Фактически, сейчас ситуация, хотя и далека от критической, но находится в положении неустойчивого равновесия, когда нет ясности по какому именно сценарию она будет развиваться далее.