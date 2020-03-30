BlaBlaCar остановил работу в России из-за коронавируса

Число зараженных коронавирусом в нашей стране с каждым днем растет, достигнув к 30 марта отметки в 1800 инфицированных. Из-за чего правительство закрыло внешние границы государства, а также запретило без нужды выходить из дома.

Сервис BlaBlaCar, как и многие другие коммерческие структуры, также принял соответствующие меры по сдерживанию пандемии: руководство международной кампании на время останавливает работу интернет-платформы в России «до дальнейшего уведомления».

Сооснователь BlaBlaCar Николас Брюссон разъяснил, что «сегодня не время для поездок, и приостановить работу сервиса — это правильный шаг с целью сдерживания распространения COVID-19». Уточняется, что услугой пользуется около 25 млн. наших соотечественников.

Напомним, что сервис открылся в 2006 году, а в начале 2016-го появился и в России. На сегодняшний день он востребован более чем у 85 млн. человек в 22 странах.