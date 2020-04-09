Американские дилеры начали отдавать деньги с автопродаж пострадавшим от коронавируса

Фото: АвтоВзгляд
Российские автодилеры, продолжая терять прибыль, все еще пытаются достучаться до властей, чтобы получить разрешение на работу в условиях «антикоронавирусных» каникул. Между тем, американские ритейлеры, как выяснил портал «АвтоВзгляд», отдают вырученные от своих продаж деньги жертвам пандемии.

Да, нашим автосалонам самим бы не умереть — какая уж тут благотворительность. А вот американцы, в частности дилерский центр Ash Crest Collection в Индиане, после продажи нескольких дорогостоящих гиперкаров передал полученные средства представителям местной промышленности, пострадавшим от простоя в связи с обрушевшейся на планету эпидемией коронавируса.

Иными словами: спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Так, собственно, и поступили продавцы люксовых суперкаров, оказав поддержку системообразующим предприятиям, чтобы не допустить падения жизнеобеспечения в регионе.

Дилер уже перечислил около 500 000 долларов США, реализовав парочку Porsche 911, а на очереди — Ferrari F430 Spider, Chevrolet Corvette и Lamborghini Gallardo. Все выставленные на продажу суперкары являются коллекционными.

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9 апреля 2020
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