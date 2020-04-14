Стало известно, какой мотор получит новая Mazda6

Кроме того, существует предположение, что новая Mazda6 будет выполнена в одной стилистике с концептом Vision Coupe — приземистым шоу-каром, представленным в 2017 году на автосалоне в Токио и отличающимся непропорционально длинным капотом. А еще не стоит исключать, что модель обзаведется спорт-модификацией в кузове купе.

Но дебюта грядущей Mazda6 еще придется подождать. По некоторым данным, новинка «созреет» к концу 2022 года. И даже эта дата может сдвинуться из-за серьезной ситуации с коронавирусом, сложившейся в мире.

Напомним, сегодня на рынке представлена модель третьей генерации, чей дебют состоялся в 2012 году на Московском моторшоу. С тех пор авто пережило три обновления. Сегодня в России автомобиль представлен лишь в кузове седан (универсалы не слишком популярны в нашей стране), в его ассортименте — бензиновые моторы мощностью 150, 194 и 231 л. с. Ценник стартует от 1 606 000 рублей.