Главные «автомобильные» ошибки столичных властей в борьбе с эпидемией коронавируса

В ожидании введения с 15 апреля 2020 года в действие цифровых пропусков для перемещения по городу, москвичи резко изменили свое отношение к вояжам по тем или иным делам. Так, сегодня столичный Дептранс зафиксировал на 40 000 меньше поездок на наземном транспорте, по отношению к прошлой неделе. Прилично сократилось и число личных машин на улицах — на 20 000 штук (а в целом дороги сегодня были на 83% свободнее, нежели месяц назад).
Правда, на такси граждане стали перемещаться несколько активнее, но незначительно — пассажиров стало на 1000 больше, чем неделей раньше. Однако завтра и их число резко упадет, поскольку водители авто с шашечками станут проверять у клиентов наличие пропусков и соответствие маршрута с указанным в пропуске. А если не станут и повезут по неустановленному маршруту — их отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси станут проверять и полицейские.
Одним словом, сейчас городские власти делают все возможное, чтобы остановить развитие эпидемии. Жаль только, что спохватились градоначальники слишком поздно, и не сделали (да и, повторимся, не делают сейчас) многое из того, что могло реально помочь остановить пандемию.
Так, г-н Собянин до сих пор не признал личные авто самым безопасным в смысле возможности подхватить коронавирус, видом транспорта. В противном случае он бы давным-давно отменил платную парковку для всех граждан, о чем его, между прочим, неоднократно просили депутаты Госдумы самых разных фракций. Более того: по мнению ряда экспертов, в городе, с учетом падения трафика почти на 80%, стоило вообще приостановить действие знаков «Остановка запрещена» и «Стоянка запрещена», чтобы люди могли максимально близко подъезжать к точкам своих интересов, не пересекаясь с другими.
Им так же не отменена эвакуация транспортных средств, и автовладельцы вынуждены толкаться в загончиках АМПП, оплачивая услуги и оформляя документы. И это при том, что в создавшейся ситуации эвакуировать, по сути, некого и не за что — даже неправильно припаркованные авто не мешают движению абсолютно. Зато эвакуаторного беспредела — хватает.
Да и введение цифровых пропусков для передвижения на собственных колесах — из той же серии: личную машину власти, вопреки здравому смыслу, по-прежнему считают чуть ли не главным переносчиком заразы. Между тем, нередки ситуации, когда один из членов семьи на работу не ходит, но имеет «права», а другой — без водительского удостоверения — вынужден ездить на службу. И первый мог бы доставлять второго до места и отвозить обратно, но — увы: ему дозволено оформить разрешение только на пару поездок в неделю. Значит — опять общественный транспорт со всем возможным негативом. И таких житейских ситуаций, которые введенный пропускной режим не учитывает, миллион!
Кроме того, до самого последнего времени не был запрещен каршеринг, продолжалась активная укладка плитки/бордюров, жилищного строительства: сколько лишних контактов можно было бы избежать, среагирую мэрия на угрозу вовремя?
Но есть, правда, и хорошие новости: за езду по Москве без цифрового пропуска будут только штрафовать, а не отправлять машину на штрафстоянку.