Главные «автомобильные» ошибки столичных властей в борьбе с эпидемией коронавируса

В ожидании введения с 15 апреля 2020 года в действие цифровых пропусков для перемещения по городу, москвичи резко изменили свое отношение к вояжам по тем или иным делам. Так, сегодня столичный Дептранс зафиксировал на 40 000 меньше поездок на наземном транспорте, по отношению к прошлой неделе. Прилично сократилось и число личных машин на улицах — на 20 000 штук (а в целом дороги сегодня были на 83% свободнее, нежели месяц назад).

Правда, на такси граждане стали перемещаться несколько активнее, но незначительно — пассажиров стало на 1000 больше, чем неделей раньше. Однако завтра и их число резко упадет, поскольку водители авто с шашечками станут проверять у клиентов наличие пропусков и соответствие маршрута с указанным в пропуске. А если не станут и повезут по неустановленному маршруту — их отключат от агрегаторов. Выборочно автомобили такси станут проверять и полицейские.

Одним словом, сейчас городские власти делают все возможное, чтобы остановить развитие эпидемии. Жаль только, что спохватились градоначальники слишком поздно, и не сделали (да и, повторимся, не делают сейчас) многое из того, что могло реально помочь остановить пандемию.