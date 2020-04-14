Без правил и пропусков: лучшие виртуальные автогонки времен коронавируса

Need For Speed Payback

Любителям погонять рекомендуем серию игр Need For Speed, в частности одну из лучших версий — Payback. Игра удивит своей реалистичностью даже искушенного геймера. Разработчики предлагают окунуться в мир скорости, позволяя игрокам не только выбирать из огромного числа автомобилей, но и настраивать их в соответствии со своими предпочтениями и водительскими навыками.

Ко всему прочему, тут есть сюжетная линия, следуя которой вам предстоит сражаться в гонках не только с соперниками и полицейскими, но и побеждать целый преступный картель. Поля для баталий — самые разнообразные — от асфальта и гор до трека и бездорожья.