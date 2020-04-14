Без правил и пропусков: лучшие виртуальные автогонки времен коронавируса

Когда, находясь в самоизоляции, пересмотрел все фильмы про автомобили и перечитал все книги о них, самое время вспомнить о компьютерных играх. Благо некоторые из них способны дать не только ощущения реальности, но и не растерять навыки вождения.
Портал «АвтоВзгляд» отобрал самые крутые автосимуляторы для поездок внутри собственного жилища.
Need For Speed Payback
Любителям погонять рекомендуем серию игр Need For Speed, в частности одну из лучших версий — Payback. Игра удивит своей реалистичностью даже искушенного геймера. Разработчики предлагают окунуться в мир скорости, позволяя игрокам не только выбирать из огромного числа автомобилей, но и настраивать их в соответствии со своими предпочтениями и водительскими навыками.
Ко всему прочему, тут есть сюжетная линия, следуя которой вам предстоит сражаться в гонках не только с соперниками и полицейскими, но и побеждать целый преступный картель. Поля для баталий — самые разнообразные — от асфальта и гор до трека и бездорожья.
Dirt
Если любите раллийные гонки и бездорожье, то серия игр Dirt — то, что прописал бы вам ваш доктор и не отказался бы поиграть сам. Dirt 4 и Dirt Rally — это миллионы километров трасс различного уровня сложности и дорожного покрытия. Но главное — реалистичность, которую обеспечивает мощный движок и динамика игры.
Участники могут настраивать и модифицировать автомобили. А в режиме Multiplayer играть можно, как с владельцами игровых компьютеров, так и с обладателями консолей.
F1
Фанаты Королевских гонок, наверняка, по достоинству оценят игру с нетривиальным названием F1. Игра вышла в поддержку Чемпионата FIA Formula One World Championship 2018 и погружает в сумасшедшую атмосферу самых крутых покатушек на планете.
В режиме «карьера» игрокам предлагается не только двигаться к пьедесталу чемпионата, занимая призовые места в этапах, но и давать угла и раздавать интервью. Также геймеры могут попробовать себя в качестве директора команды, которому предстоит развивать ее. В общем, мир Королевских гонок отлично изображен в симуляторе, который по праву заслуживает вашего внимания.
Track Mania 2
Track Mania 2 — эта игра перенесет вас в будущее, где обычным трассам не место. Новые витиеватые треки с обилием «мертвых петель» сродни американским горкам — такие же захватывающие и головокружительные. Красоты игре добавляет тот факт, что трассы расположены на тропических островах, откуда открываются умопомрачительные виды на голубые лагуны и бескрайний океан.
Очень динамичная и красочная игра, в которую не скучно «рубиться» одному и не стыдно предложить поиграть друзьям, детям, а иногда и жене.