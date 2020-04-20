Volvo возобновила работу головного завода и ряда офисов

Завод компании Volvo Cars в шведском городе Торсланда, расположившимся в Гетеборгском муниципалитете, вновь приступил к сборке премиальных автомобилей. Это важное решение было принято после того, как руководство бренда провело совещание с профсоюзами.

— Лучшее, что мы можем сейчас сделать для помощи обществу — это найти возможность наиболее безопасным способом возобновить работу компании, — заявил президент марки Volvo Хокан Самуэльссон.

Отмечается, что в рабочее время как на производстве, так и в офисах компании предпринимаются все необходимые меры предосторожности, чтобы исключить распространение COVID-19: соблюдаются правила дистанцирования, проводится санитарная обработка, а также организованы пункты контроля температуры сотрудников. Частично приступил к производству авто и завод в бельгийском Генте. А мощности в Южной Каролине встанут в строй, предположительно, с 11 мая.

Напомним, что некоторые российские заводы тоже возобновили сборку авто. Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», к работе вернулись калининградский «Автотор», предприятия Hyundai в Санкт-Петербурге, АВТОВАЗа и «Группы ГАЗ».