Как дешевые автомобильные гаджеты могут «убить» автомобиль

Соблазн купить автомобильный гаджет подешевле — велик. И ведь от их разнообразия буквально рябит в глазах. Различные зарядки, которые вставляются в штатный прикуриватель, блоки питания для видеорегистратора, есть даже автомобильные чайники и целые автопылесосы. При этом очень часто модный зарядник стоит много дешевле такого же, но внешне весьма невзраченого.

Пусть это не вводит в заблуждение. Действительно, сейчас многие покупают те или иные вещи, ориентируясь на красивую обертку и не задумываясь, что ярко поданный товар может быть по настоящему опасным. Дело в том, что гнездо автомобильного прикуривателя — очень несовершенно. То же самое можно сказать и о зарядном штекере, через который идет ток и питает, скажем, видеорегистратор.

Посмотрите на штекер — у него два простеньких пружинящих контакта, размер и расположение которых каждый производитель делает по собственному разумению. Да и размер штекеров сильно разнится. Одни маленькие, другие — слишком крупные. Отсюда возникает масса проблем. Часто штекер плохо фиксируется в гнезде прикуривателя. А плохая фиксация — это плохой контакт, который приводит к нагреву элементов. Как итог — оплавление детали, короткое замыкание и возгорание электропроводки машины.