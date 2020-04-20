Как дешевые автомобильные гаджеты могут «убить» автомобиль

Соблазн купить автомобильный гаджет подешевле — велик. И ведь от их разнообразия буквально рябит в глазах. Различные зарядки, которые вставляются в штатный прикуриватель, блоки питания для видеорегистратора, есть даже автомобильные чайники и целые автопылесосы. При этом очень часто модный зарядник стоит много дешевле такого же, но внешне весьма невзраченого.
Пусть это не вводит в заблуждение. Действительно, сейчас многие покупают те или иные вещи, ориентируясь на красивую обертку и не задумываясь, что ярко поданный товар может быть по настоящему опасным. Дело в том, что гнездо автомобильного прикуривателя — очень несовершенно. То же самое можно сказать и о зарядном штекере, через который идет ток и питает, скажем, видеорегистратор.
Посмотрите на штекер — у него два простеньких пружинящих контакта, размер и расположение которых каждый производитель делает по собственному разумению. Да и размер штекеров сильно разнится. Одни маленькие, другие — слишком крупные. Отсюда возникает масса проблем. Часто штекер плохо фиксируется в гнезде прикуривателя. А плохая фиксация — это плохой контакт, который приводит к нагреву элементов. Как итог — оплавление детали, короткое замыкание и возгорание электропроводки машины.
Конечно, в любом автомобиле есть предохранитель, защищающий розетку. Но помогает он нечасто. Дело в том, что при перегреве предохранитель не срабатывает. Он разомкнет цепь, только когда замыкание уже случится. Поэтому когда начнут плавится провода, быстро среагировать сможет только водитель.
Между тем, перегрев розетки — очень распространенное явление. Его основная причина, повторимся, низкое качество штекера. У дешевых гаджетов штекер может быть тоньше, чем нужно или с неправильно расположенными контактами. Во время движения он трясется в розетке, что вызывает нагрев контактов и даже искрение. Про результат уже было сказано выше — оплавление контактов.
Еще одна причина — очень большая мощность электроприбора. Скажем, автомобильного чайника. Обычно в гнездо прикуривателя рекомендуют подключать приборы потреблением не более 120 ватт. Ну а чайник noname требует гораздо больше. Вот и получите сгоревшие предохранители и оплавленные провода. Короче говоря, дешевый китайский гаджет может запросто сжечь автомобиль.