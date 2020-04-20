Сколько автомобилей сегодня собирают на заводе Hyundai в России

С 20 апреля и до 24-го предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus продолжает работать в упрощенном режиме — в одну смену. Так что в день на заводе изготавливают 360 автомобилей. Они идут как к российским дилерам, так и на экспорт.

Напомним, что на пандемии COVID-19, подкосившей деятельность автозаводов по всему миру, российское производство Hyundai работало в три смены, собирая «бюджетники» — седаны Hyundai Solaris и KIA Rio, хетчбэк повышенной проходимости KIA Rio X-Line, а также кроссовер Hyundai Creta.

Как уточнял портал «АвтоВзгляд» ранее, в рабочую колею уже вошли заводы двух российских брендов — АВТОВАЗ и «Группа ГАЗ». Рабочие трудятся с соблюдением всех санитарных мер, рекомендованных Роспотребнадзором, в том числе социальной дистанции, использованием средств защиты сотрудников и дезинфекцией оборудования и помещений.